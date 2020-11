Hoy es miércoles 25 de noviembre y estas son las principales noticias del día:

1.- La ciudad de Miami Beach anunció que comenzará de nuevo a imponer multas a quienes no utilicen mascarillas en lugares públicos. Sobre la posibilidad de adoptar esa medida a nivel del condado, la alcaldesa, Daniella Levine Cava dijo que no quiere imponer multas que no se puedan recolectar por las leyes del estado.

2.- Desde hoy, residentes de Miami podrán solicitar una tarjeta de regalo de 250 dólares para comprar alimentos. Es una iniciativa de ayuda económica de la ciudad para familias afectadas por la pandemia y para recibirlas, debe ser residente de Miami y firmar una declaración asegurando que estuvo o sigue afectado por el COVID-19. Miami destinó 3,5 millones de dólares para esta ayuda.

3.- Las autoridades de la ciudad de Miami, recuerdan a los restaurantes, bares y clubes nocturnos pueden operar al cien por ciento de su capacidad siempre y cuando mantengan los seis pies de distancia entre las mesas o grupos, no permitan a más de 10 personas por mesa y que todos los clientes deben usar mascarillas faciales excepto cuando estén bebiendo o comiendo.

4.- Revise sus cuentas o tome nota de esta información: hay millones de dólares esperando para ser reclamados aquí en la Florida. Son más de 2 mil millones en propiedades. 835 corresponden al sur de la Florida, e incluyen cuentas bancarias inactivas, ingresos de seguros no reclamados, reembolsos y cajas de seguridad abandonadas. Más información en la página oficial: https://fltreasurehunt.gov/

5.- JLo le dio la bendición al nuevo proyecto sobre la vida de Selena Quintanilla y le brindó la oportunidad a otra persona. A través de un video publicado por las cuentas de Instagram y de la nueva serie de Selena, se dirigió a los fans para invitarlos a no perderse la producción, donde la actriz Christian Marie Serratos, será la protagonista.

Para más noticias visita Telemundo51.com