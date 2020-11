Hoy es martes 24 de noviembre y estas son las principales noticias del día:

1.- Un hombre murió en un tiroteo en Westchester. El informe dice que el sujeto intentó entrar en una vivienda, ubicada a la altura de la calle 7 y la 98 Court, donde se encontraba solo un adolescente de 13 años. El menor llamó a su padre, que es un policía de la ciudad de Miami, quien acudió al lugar, hubo disparos y el sospechoso fue trasladado e ingresado en el hospital Kendall Regional, donde fue declarado muerto.

2.- Si va a viajar por el Día de Acción de Gracias, los CDC tienen recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus. Hágase una prueba del virus uno o tres días antes de su vuelo y luego cuando regrese, 3 o 5 días después. Incluso si su resultado es negativo, haga una cuarentena de al menos 7 días. Si no se hace el test, quédese en casa durante 14 días.

3.- La radio de Miami y el exilio cubano pierden a una de sus más grandes voces, un incansable luchador por la libertad de Cuba: Armando Pérez Roura, uno de los comunicadores cubanos más prominentes en Miami, desde donde mantenía una posición frontal contra el castrismo. Falleció este lunes a los 92 años, paz a su alma.

4.- Este jueves de Acción de Gracias estarán cerradas tiendas como Macys, Walmart, Target, Best Buy, Dick's, Sporting Goods y Bed Bath & Beyond. Como es tradición, también lo harán Costco, Sam's club, Publix, Winn Dixie y Trader Joe's. Sin embargo, estarán abiertas tiendas como Whole Foods, Dollar General y Kroger, entre otros negocios.

5.- Un colorido partido de fútbol de los Bomberos de Chicago contó con la presencia de cuatro pingüinos de Magallanes, del acuario Shedd de Chicago. Caminaron tranquilamente por el césped, haciendo un reconocimiento del campo, muy privilegiados, pues, por la pandemia, no se permitió la asistencia de público.

Para más noticias visita Telemundo51.com