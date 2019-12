Las 5 del 51 – Las principales noticias de hoy

Hoy es martes 26 de noviembre y éstas son las principales noticias del día:

1.- La policía arrestó a un hombre en Coral Gables, quien presuntamente intentó robar en una casa cuando un vecino lo vio y llamó al 911. Fue identificado como Byron Drik y fue sorprendido por la policía. Trato de huir lanzándose por un canal aledaño, pero por fortuna fue arrestado poco después.

2.- 20 años de cárcel enfrenta el exalumno del Miami-Dade y del Broward College, Salman Rashid, por amenazar con ataques violentos a los decanos de esos centros educativos y por contactar al grupo terrorista ISIS. La investigación contra Rashid comenzó en abril del año pasado luego de publicar en redes sociales que abogaba por el fin de la democracia.

3.- Una abuela fisicoculturista de 82 años hizo que Willie Murphy se arrepintiera de llegar a su casa a intentar robar. Murphy empezó a golpear la puerta luego de que la abuela no le permitiera entrar y no pensó en que la señora le estrellaría una mesa en la cabeza y lo neutralizaría con ayuda de una escoba. El ladrón no pudo llevarse el botín, porque terminó en el hospital

5.- Larry Sumpter pilló a su hija colando a un grupo de chicos a una fiesta de pijamas femenina. Y por eso le propuso dos castigos: un mes sin teléfono o 15 días sin el móvil, pero cediendo el control de sus redes sociales a sus padres. Madelynn escogió la segunda de las opciones y su papá se ha encargado de subir todo tipo de fotos y videos en la cuenta para hacerle pasar pena.

6.- La navidad está a la vuelta de la esquina y el popular Expreso Polar ha llegado al sur de Florida, ofreciendo un viaje de una hora a toda la familia, en uno de los trenes del Brightline. En esta aventura podrá conocer a Santa y vivir una mágica experiencia a bordo del Expreso Polar, tal y como lo recrea la famosa película.

