Las 5 del 51 – Las principales noticias de hoy

Hoy es miércoles 20 de noviembre y éstas son las principales noticias del día:

1.- Este martes se celebró la segunda vuelta electoral en tres ciudades del condado Miami-Dade. En Hialeah no hubo sorpresas. Jesús Tundidor, antiguo asistente del ex senador estatal René García, se impuso a Luis González, ex vicepresidente del Concejo de Hialeah, y ocupara el escaño 2 del Concejo de esa ciudad, mientras que Jackie García-Roves, impulsada por el alcalde Carlos Hernández venció a Milli Herrera por el escaño 3. En Miami, Alex Díaz de la Portilla es de nuevo un oficial electo, al haber ganado el escaño para el distrito 1 de la comisión de esa ciudad.

2.- La línea de cruceros Carnival confirmó la muerte de un pasajero que cayó por el balcón, en su retorno a la Florida. La víctima aún no ha sido identificada, sólo se sabe que murió luego de caer del noveno al quinto piso del Carnival Horizon el viernes por la noche. La línea de cruceros confirmó que el pasajero navegaba camino a Miami, después de un viaje de seis noches por el Caribe.

3.- En una revisión de 12 estudios se encontró que la goma de mascar o chicle sin azúcar podría ser muy bueno para los dientes, porque supuestamente disminuye la progresión de caries en adultos y niños, en comparación con el cepillado. Los investigadores dijeron que la estimulación de la saliva actúa como una barrera natural que protege los dientes.

4.- Falta una semana para acción de gracias y muchos ya piensan en adornar la casa para navidad. Si usted está buscando precios para comprar su arbolito, le decimos que de acuerdo a los expertos, el árbol natural para el viernes negro, estará en 79 dólares. Para el lunes cibernético, el mismo árbol costará 84 dólares, pero una semana antes de la navidad, el precio caerá hasta un 30 por ciento.

5.- Captado en cámara quedó un hermoso momento de la vida marina, cuando decenas de manatíes que llegaron del norte, se refugiaron en las aguas cálidas de nuestro estado. Encontrando abrigo en el canal de desagüe de la planta de energía eléctrica de Big Bend, en Tampa. Usted podrá admirarlos hasta bien entrado el mes de abril, que es cuando comienza su viaje de regreso.

