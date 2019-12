Las 5 del 51 – Las principales noticias de hoy

Hoy es miércoles 13 de noviembre y éstas son las principales noticias del día:

1.- Dos hispanos están siendo acusados de robar fondos de la asociación de vecinos del condominio Doral Gardens, por unos $150,000. Los sospechosos fueron identificados como Yordania de la Rosa, de 44 años, y Armando Beoto, de 63, quienes enfrentan cargos por fraude en mayor cuantía y crimen organizado para cometer fraude a la comunidad.

2.- Será juzgado como adulto, el joven de 17 años que, junto a otros dos muchachos, está acusado de matar a un adolescente en una fiesta de Halloween, celebrada en el suroeste de Miami-Dade. Josue Cao permanece tras las rejas y enfrenta cargos por asesinato en segundo grado, por disparar un arma de fuego desde un auto y por manipular el grillete electrónico que desactivó para ir a la fiesta donde por error, en medio de un supuesto ajuste de cuentas entre pandillas, murio Ángel Cueli, de 15 años.

3.- Si piensa viajar por Acción de Gracias o Navidad, hay buenas noticias. Jetblue anuncia una nueva opción con pasajes más baratos. La oferta se aplica solamente a la sección económica y se llama "blue basic". Para que usted pueda disfrutarla, sólo puede hacerlo a través de una elección de asiento 24 horas antes de su viaje. Esto como un plan de defensa, creado para competir con las aerolíneas de crecimiento rápido y de bajo costo como Spirit o Frontier.

4.- Y hablando de Navidad, sepa que ya ese espiritu se siente en Walt Disney World, el mundo mágico de Disney inició la celebración de la navidad con nuevos espectáculos y diversión en todos sus parques de Orlando. Este año la novedad será la nueva celebración navideña en Disney’s Animal Kingdom, con espectáculos de fuegos artificiales, entretenimiento en vivo y mucha diversión.

5.- Y Romeo Santos no se ha podido resistir a los encantos musicales de la cantante española Rosalia. A través de su cuenta de Instagram ha expresado la admiración que siente hacia ella. El bachatero colocó un video en las redes con el mensaje "hace mucho que no me convertía en fanático tan adicto a la música de un artista nuevo... hasta que escuché la voz de Rosalía. Dios bendiga su talento".

Más noticias del día en Telemundo51.com.