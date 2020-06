Las 5 del 51 – Las principales noticias de hoy

Hoy es martes 23 de junio y estas son las principales noticias del día:

1.- El aumento de contagios por COVID-19 preocupa a las autoridades de Miami, por lo que se ordenó el uso obligatorio de mascarillas en público. El alcalde Francis Suárez estará entregando hoy mascarillas en la esquina de la avenida 17 y la calle 36 del noroeste. Quienes incumplan enfrentan la posibilidad de ser multados o una sanción de 6 meses de cárcel.

2.- El uso de tapabocas en espacios públicos también será obligatorio en Hialeah, una de las ciudades con más casos de coronavirus en todo el estado. Las mascarillas deben ser usadas al hacer ejercicio y cuando no se pueda mantener la distancia social. El alcalde Carlos Hernández no descartó la imposición de multas a quien viole la norma, aunque aseguró que no cerrará la economía local.

3.- Si responde a llamadas sobre la lucha contra el coronavirus, evite caer en las trampas de los estafadores. La fiscal general de la Florida asegura que el personal que hace esas llamadas nunca le pedirá su número de seguro social, ni información financiera. Si cree que ha sido víctima de ese tipo de estafas visite la pagina web que ve en pantalla.

4.- El presidente Donald Trump dijo que está abierto a una nueva ronda de cheques de estímulo económico “muy generosa”, si el Congreso la aprobaba, pero no habló de cantidad, ni cuándo podría ocurrir. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a NBC que el equipo económico estudia una nueva ronda de desembolsos, pero que no han decidido nada aún.

5.- Los organizadores del festival anual Trasimeno Blues, en Italia, idearon una forma novedosa de complacer a los fanáticos a pesar de las restricciones del coronavirus. Cargaron guitarras, armónicas, micrófonos y amplificadores a batería en cuatro pequeñas embarcaciones, y deleitaron a todos a lo largo de la costa, como una muestra de lo que ofrecerá el festival en agosto.

