Las 5 del 51 – Las principales noticias de hoy

Hoy es miércoles 10 de junio y estas son las principales noticias del día:

1.- A partir de hoy, las playas de Miami-Dade reabren al público luego de tres meses de espera. En Miami Beach estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero no se permitirán grupos de más de 10 personas. Todos deben usar usar mascarilla, excepto los niños menores de 2 años, no se admitirán mascotas y no se permite pescar o usar equipos de ejercicio.

2.- La policía de Broward trata de determinar si un hombre arrestado tras una persecución policial está relacionado con un doble homicidio en una playa de Fort Lauderdale. Las víctimas, dos hombres de unos 40 años, fueron apuñalados repetidamente y murieron en la playa, frente al número 3000 de North Ocean Boulevard. Al hombre arrestado en la I-95 le encontraron cuchillos y un revólver.

3.- Broward comenzó su nueva fase de reapertura, que incluye campamentos de verano en museos, parques y playas. Las autoridades informaron que para la semana del 15 de junio reabrirán cines, boleras, salas de máquinas de juego, parques acuáticos infantiles y propiedades de alquiler vacacional. Todo operará al 50 por ciento de su capacidad, mientras que el tapabocas y la distancia social son obligatorios.

4.- La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, anunció que las personas arrestadas por violar el toque de queda durante las recientes protestas no serán enjuiciadas. La fiscal dice que no ve ningún sentido en procesar a estas personas, por lo que se les retirarán los cargos. El toque de queda en el condado Miami-Dade fue levantado el lunes.

5.- Murió a los 97 años la vedette cubana Rosita Fornés. La emblemática artista había ingresado en un hospital de Miami en estado de salud muy grave por un problema respiratorio. Sin embargo, su condición era irreversible y fue enviada a su casa para que estuviera con los suyos.

Para más noticias visita Telemundo51.com