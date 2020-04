Las 5 del 51 – Las principales noticias de hoy

Hoy es martes 28 de abril y estas son las principales noticias del día:

1. Después de largas discusiones y siguiendo recomendaciones de los organismos de salud, el condado Miami-Dade inicia mañana 29 de abril la primera fase de reapertura de los espacios públicos. Comenzarán con los parques (de 7 am a 8 pm), marinas (de 6 am a 8 pm) y campos de golf. Debe mantenerse estrictamente el distanciamiento social, el uso de mascarillas y reuniones no mayores de 10 personas.

2. El condado Broward también anuncio su plan de reapertura. El alcalde Dale Holness dijo que mañana miércoles abrirán campos de golf, marinas, rampas para botes y piscinas en complejos multifamiliares. Las piscinas públicas y las playas continuarán cerradas hasta nuevo aviso. Dijo que esto es un esfuerzo para ayudar a los residentes en su salud física y mental.

3. El sistema de solicitud de desempleo de la Florida volvió a funcionar pero siguen los problemas. El gobernador Ron DeSantis dijo que se han procesado más de 300,000 solicitudes y que los pagos deberían estar llegando pronto. Sin embargo, algunas personas continúan enfrentando problemas para enviar sus solicitudes.

4. Los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) actualizaron la lista de síntomas de COVID-19. Además de tos, fiebre y dificultad para respirar, incluyeron ahora escalofríos, temblores, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta y pérdida repentina del olfato y el gusto.

5. Los Miami Marlins enviaron un mensaje a sus fanaticada. Con la ciudad de Miami de fondo, el equipo agradeció a todos los residentes y trabajadores de la salud del sur de la Florida por su fuerza durante la pandemia e instó a todos a unirse y a permanecer en casa.

