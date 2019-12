Las 5 del 51 – Las principales noticias de hoy

Éstas son las principales noticias del viernes 20 de diciembre en Telemundo 51:

Un accidente en Miami-Dade deja un muerto y varios heridos. El choque, aparentemente entre un carro honda color marrón y una camioneta pick up color negra que quedó con las llantas hacia arriba, se produjo cerca de las 3 de la mañana en la 127 avenida y 42 calle en el suroeste de Miami.

Carmen Ramírez, la dentista de 60 años de edad, que fue acribillada a balazos el pasado 19 de noviembre, mientras subía las escaleras para entrar a su consultorio, en Hialeah, lamentablemente falleció ayer. Los implicados en el caso son Héctor Ledesma y Ralph Benjamin, quien según la policía habría realizado los disparos. En estos momentos están en la cárcel y sin derecho a fianza.

Un oficial fue trasladado de urgencia al hospital después de sufrir una herida de bala en Davie. Según informes policiales, el incidente ocurrió en la comunidad Rexmere en la 116th way y 12 calle alrededor de las 2 a.m. de hoy viernes. Las circunstancias del hecho no están claras.

Y continuamos con el mensaje de navidad de Santa Claus para todo el mundo. Le dice a la humanidad que el mejor regalo de navidad es el tiempo que pasamos con la familia, los niños y los amigos. Lo envió desde Lapland, Finlandia, el pueblo donde vive, que por esta época recibe 32-mil cartas diarias en las oficinas de su servicio postal. Son de niños de todo el mundo, que le piden a Santa los regalos con los que han soñado todo el año.

Boeing lanzó con éxito su primer Starliner hacia la estación espacial. Este primer vuelo de prueba de la nave espacial no tripulada Starliner despegó desde Cabo Cañaveral, pero informes de última hora indican que la nave tuvo problemas de propulsión durante la travesía que le impedirán acoplarse con la estación orbital mañana sábado, tal como estaba planeado. La nave regresará a tierra el 28 de diciembre.

