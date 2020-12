Largas filas para retirar tarjetas de regalo de 250 dólares en La Pequeña Haití

Desde la madrugada de este martes se hicieron largas filas de residentes esperando en el parque Little Haiti Soccer Park para recibir sus tarjetas de regalo de 250 dólares, que forma parte de una ayuda económica de la cuidad de Miami para los afectados por la pandemia.

Mientras 500 personas recibieron la tarjeta, muchos otros que hicieron las filas quedaron frustrados. Las tarjetas de regalo se entregan por orden de llegada y no todos alcanzar a llegar.

Se trata de una de varias entregas que se han estado realizando en la ciudad de Miami y que han sido muy concurridas por los residentes.

Esta incitativa es parte de una ayuda millonaria de fondos federales recibidos por la cuidad de Miami. Tanto la oficina del alcalde como las de cinco comisionados de Miam son los encargados de la distribución de las tarjetas para comprar en los supermercados Publix.

Humberto Cardozo, uno de los que obtuvo el beeficio para compar alimentos se mostrós satisfecho. “De lo más contento, no tenía ni un centavo y ahora tengo estos 250 dólares, voy a hacer unas compras”.

José Mejía, quien no recibió tarjeta de regalo, luego de horas haciendo fila manifestó se enojo. “Mire cuánta gente hay aquí ¿usted cree que eso está bien? No, esto es una burla., dijo.

“Tienen que coordinar diferente, porque nosotros no somos animales para que nos traten de esa manera”.



Thalia Smith tampoco llegó entre los primeros 500. “Toda la madrugada, no es justo. Uno esta aquí porque lo necesita ,no vine a coger aire”, manifestó.

La jornada se realiza en el Little Haití Soccer Park de Miami

Otras entregas que se estarán realizando durante el mes de diciembre, se llevarán a cabo los siguientes días:

El 15 de diciembre en el Juan Pablo Duarte Park ubicado en el 1776 NW 28 st. Miami, Fl. 33142.

El 22 de diciembre en el José Martí Park localizado en el 362 SW 4 st Miami, Fl. 33130

El 29 de diciembre en el West End Park de la 6030 SW 2 st. Miami, Fl. 33144.

Para calificar para una tarjeta de regalo, los residentes deben cumplir con los siguientes criterios: