Largas filas para las pruebas de COVID-19 en el sur de la Florida

Tras el repunte de casos de COVID-19 en el estado, que alcanzó este fin de semana casi 33 mil en un solo día, se incrementan las filas en los sitios de pruebas de COVID-19.

María Torres, residente de Miami Dade, dice:

“Es demasiada línea lo que hay en la calle 40 para hacerse un test, mi hijo, oye, no es juego. Hay que sentirse mal para hacer la línea esa. Para hacer la prueba me pasé cuatro horas, y no quiero que me pase luego para ver si lo tengo o no después. Tengo en mi casa a tres personas con COVID”.

Ante la actual situación, en 27 bibliotecas públicas del condado Miami Dade se entregaron gratuitamente más de 90 mil kits de pruebas rápidas.

Decenas de personas acudieron hoy a centros de administración de anticuerpos monoclonales, que se administran en los parques Bucky Dent, Babcock y Amelia Earhart, de Hialeah y en el Tropical Park, en el suroeste de Miami Dade.

María Angela Núñez, residente de Miami Dade, dice:

“Tengo COVID. Me dijeron que aquí ponían los anticuerpos monoclonales. La verdad es que no tenía cita, y no la podía hacer, y aquí me enseñaron a hacerla. Entonces la hice, y no me la pusieron hoy sino mañana. Tengo la cita para mañana en la mañana”.

En el tropical Park, ahora no hay Regen-COV, el cóctel de anticuerpos monoclonales de la compañía Regeneron. En su lugar, se está aplicando otra combinación genérica de anticuerpos. Sin embargo, muchos se preguntan si el Regeneron, o esta otra combinación funcionan contra la variante Ómicron.

La D. Aileen Marty, especialista en enfermedades infecciosas y profesora de FIU, dice:

“Contra Ómicron, simplemente no funciona. Nada más que hay uno que es el de la compañía GSK, que está funcionando, pero incluso con ese, tenemos que aplicar tres veces la cantidad para llegar al mismo nivel de protección”.