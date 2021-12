Siguen las largas filas en los centros de pruebas de COVID-19 en nuestra área. En el zoológico de Miami, tras la extensión del horario a 24 horas, algunas personas han esperado hasta 8 horas, desde la noche hasta la mañana para hacerse un test de COVID-19.

En el Tropical Park, hoy el promedio de espera ha sido de una hora. En estos últimos días hay más gente que hace dos semanas.Y esto se esperaba tras las reuniones por Thanksgiving, Navidad y los viajes de temporada.

El Dr. Antón Gómez, médico emergencista del hospital Kendall Regional, dice:

“Las cosas estaban mucho mejores en noviembre para nosotros aquí en Miami Dade, pero estamos entrando en otra ola”.

Pero en estos días de contagio, parte de esas largar filas, se deben a que muchos se repiten las pruebas 2 y tres veces.

La rDa. Dadilia Garcés, médico epidemióloga y profesora de Miami Dade College, dice:

“La recomendación es que si se realiza una prueba rápida, y sale negativa, puede realizarse nuevamente la prueba dos o tres días después, si es negativa, definitivamente no tiene COVID. Si se realiza una prueba de PCR, se puede realizar otra de PCR solo, uno, si ha tenido contacto con una persona enferma y de esta manera no se mal usan los recursos. Si el PCR le da negativo, usted definitivamente no tiene COVID”.

Además del número récord de caso diarios en el estado y el sur de Florida, el hospital Jackson ha visto un aumento del número de personas ingresadas por COVID-19, que desde el día antes de Nochebuena a la fecha de hoy se ha incrementado en más del doble.

También las salas de emergencia han estado inundadas de personas que buscan atención médica. Sin embargo, no todos necesitan ir allí, sino solo quienes tienes síntomas severos.

“Si no estás haciendo nada, y te empieza doler el pecho, y no se te quita el dolor, eso sí nos preocupa. Si tienes falta de aire, si tienes el oxígeno menos de 92 %, más severo es menos de 88 %, en este caso, por favor debe ir a la sala de emergencia. Si estás teniendo tantas náuseas que no puedes tolerar ninguna comida”, dice Gómez.