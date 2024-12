Largas filas de cubanos en agencias de envíos a la isla

Para la mayoría la temporada navideña significa hacer filas en las tiendas en busca de regalos para sus seres queridos pero los que tienen familiares en Cuba enfrentan un reto distinto. Las agencias de envíos están abarrotadas y no es por envío de regalos, muchos están dispuestos a esperar horas para hacerlo.

Comenzando en la mañana hay esperas de hasta 4 horas para realizar un envío a Cuba en algunas agencias, un sacrifico de tiempo y dinero que muchos dicen tienen que hacer por sus familiares en Cuba en estos momentos.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Las agencias de envíos a Cuba se están llenando tanto que las personas tienen que esperar afuera para poder entrar. Algunos prefieren no aparecer en cámara Y adentro no permiten grabar, pero todos dan un mismo motivo por estar parados allí. “Por la necesidad tan grande que hay en nuestro país el hambre, la necesidad, la miseria, no hay corriente”, comenta Hortensia Flores, quien realiza un envío para ayudar a su familia en Cuba.

Algunos medios han informado que el reciente aumento en el volumen de envíos a Cuba pudiera ser por el cambio que se avecina en la administración de Washington y que el presidente Donald Trump pudiera implementar nuevas restricciones, pero los que envían rechazan esa teoría.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Otra agencia cercana también está repleta al comenzar el mes de diciembre. “La prioridad es la necesidad se sabe que va a haber cambio pero igual es la necesidad la prioridad es mantener a la familia más o menos regular porque bien no van a estar”, explica Juana Milanés, quien ayuda a su familia en Cuba".

Y en otra agencia de envíos a Cuba dicen como ha cambiado la cantidad y el tipo de artículos que envían a los familiares debido a la crisis energética comenzando con comida no perecedera. “Están mandando plantas eléctricas, paneles solares, plantas recargables, ventiladores recargables, todas esas cosas para hacerles la vida un poquito más fácil”, explican.

Rachely Baro de Malecón Envíos reconoce que “el problema es que no hay nada y lo poquito que tienen se echa a perder. El familiar de acá lo que puedan enviar lo hace porque cada día se pasa más trabajo en Cuba”.

Las personas envían lo que pueden según sus recursos económicos pero reconocen que la ayuda es temporal.