Lanzan campaña de prevención contra la trata de personas

En el Súper Bowl que se celebró el año pasado aquí en Miami se realizaron un total de 99 arrestos, se iniciaron 11 investigaciones de trata de personas y afortunadamente se rescataron a 13 víctimas, de las cuales 3 eran menores de edad.

Rebeca Sosa, comisionada, dice:

“Yo no tengo palabras para describir el dolor de esas familias. Y algunos de esos casos que han sido recuperados los niños o a las niñas vienen con unos problemas tan inmenso que para poderlos traer a una vida normal es difícil”.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las autoridades es la lucha contra la trata de personas. En los Estados Unidos La Florida ocupa el 3er lugar con más incidencia de tráfico humano, con una mayor concentración de casos en el Condado Miami Dade.

José Pepe Díaz, Comisionado, asegura que “Es muy triste que esto suceda en nuestra comunidad, pero si existe”.

En el Mes Nacional de Prevención de la Trata de Personas, diferentes agencias del orden y políticos locales unieron sus voces en la Campaña de prevención contra la Trata de Personas.

“Estas campañas que se están llevando a cabo para poder reconocer la forma de ver a una persona que a lo mejor está bajo una influencia de un criminal de estos. Y es un crimen que se repite, muchísimas, muchísimas veces”, dijo Díaz

De ahí la importancia de crear conciencia y enseñar cuáles son las señales de este tipo de hechos y cómo denunciarlos.

Caridad Mas-Batchelor, Administradora de proyectos Especiales, dice:

“Si es una persona que no tiene control de su propio documento. Si hay una persona que por ejemplo se ve tímido que tiene timidez, que no habla, que no me está viendo a los ojos. A lo mejor es una oportunidad para tener una conversación con la persona a ver qué le está pasando”.

A solo dos semanas de celebrarse el Súper Bowl 55, en Tampa, el próximo 7 de febrero, la Fiscal General de la Florida Ashley Moody se une a esta campaña de prevención.

El comisionado Joe Martínez, dice:

“Si ocurrió en el 54 así que no esperamos, que sea un nivel tan grande, pero con eso y con todo siempre hay personas que se aprovechan, es un momento perfecto para el tráfico de sexo humano.

EL objetivo es animar a la comunidad a unirse a la lucha para poner fin a este tipo de crimen

“Y esa es la única manera porque el dolor que tienen que tener la familia cuando eso sucede es un menso tenemos que parar al rojo de una vez y por todas”.

Para denunciar una sospecha de trata de personas o para obtener ayuda en el caso de ser una víctima, puede comunicarse de forma anónima con la Línea directa de tráfico de personas de la Oficina del Fiscal del Estado al 305-349-7867.