Ladrones usan tecnología para robar vehículo

A William Rodicio le robaron su camioneta Ford F-350 King Ranc modelo 2022. La madrugada del pasado sábado un vehículo valorado, dice, en unos cien mil dólares.

“Vinieron en un carro tres ladrones se bajaron dos fueron al carro y luego se baja el otro como a los 10… 15 segundos con una tablet”, dice Rodicio

A los amantes de lo ajeno no les importó que las cámaras de vigilancia les captaran. Pero la particularidad de este robo es que usaron un Ipad para lograr su objetivo.

“Lo que ellos hicieron que se ve claramente en el video, que cortan el cable de la alarma el sonido de la alarma abren la puerta y empiezan a flashear las luces de la alarma pero no suena porque ellos la desactivaron, luego conectan la computadora se conectan a la computadora del camión y desactivan completamente el sistema de la Ford. Ahí me quitan la navegación, me quitan todo, arrancan la camioneta y se la llevan”.

Lo sucedido fue reportado a las autoridades, un incidente que parece no es ajeno en la zona de la avenida 204 a la altura de la 130 avenida del suroeste donde asegura robos similares han ocurrido con anterioridad.

“Me llegaron dos notificaciones una cuando desactivan la alarma y la otra cuando borran el sistema de la Ford, y me imagino ellos instalen un programa donde me imagino puedan prender la camioneta, y llevársela”.

Según Rodicio el vehículo podría estar entre los más solicitados por la delincuencia.

“Estuve esperando como un año aproximadamente y me la roban en cinco minutos”.

El robo está siendo investigado por las autoridades.

Esta víctima de la delincuencia nos dijo hoy que desearía recuperar su vehículo pero tambien concientizar a otros sobre esta modalidad de robo.

Si tiene cualquier información sobre este caso u otro similar, llame a la linea de alto al crimen en el condado miami dade al (305)471-8477.