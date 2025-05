El diplomático de EEUU Mike Hammer visita los barrios del oriente de Cuba

Un diplomático estadounidense, sentado en el portal de una casa modesta, viendo una partida de dominó, compartiendo café colado con leña y escuchando, directamente, las historias de quienes no suelen tener voz en las mesas de negociación.

Así transcurrió parte de la visita de Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Su presencia en barrios populares del oriente cubano rompió esquemas habituales de la diplomacia tradicional y captó la atención de analistas, activistas y del propio régimen cubano.

“¿Te sorprende verme aquí?”, le preguntó Hammer a un joven, en medio de una charla informal. La pregunta tenía peso: en un país donde las visitas de funcionarios extranjeros rara vez se alejan de las sedes oficiales, la imagen de un diplomático estadounidense compartiendo con ciudadanos comunes en sus casas no es solo una rareza, sino un mensaje.

“Esto transparenta la relación entre una embajada y el pueblo”, opinó Elaine Acosta, investigadora del Cuban Research Institute de FIU, quien valora positivamente el acercamiento directo a la ciudadanía. “Escuchar al pueblo cubano en primera persona siempre es relevante”, añadió.

Hammer no solo compartió café y dominó. También se reunió con familiares de presos políticos, con líderes religiosos y con activistas de derechos humanos. Fue precisamente en la vivienda del disidente José Daniel Ferrer, en Santiago de Cuba, donde se produjo una de las visitas más simbólicas.

Pero en Cuba, cada gesto se interpreta, se vigila y se politiza. Las cámaras del noticiero oficial no tardaron en emitir su versión de los hechos. Porque en un entorno autoritario, la cercanía puede convertirse en arma de doble filo.

“Este tipo de encuentros pueden ser instrumentalizados por el régimen para acusar a los activistas de tener vínculos con un gobierno extranjero”, advirtió nuevamente Acosta. La experiencia de la llamada Primavera Negra, en 2003, dejó claro que el contacto con diplomáticos puede ser usado como pretexto para la represión.

Javier Larrondo, de Prisoners Defenders, no duda: “La visibilidad protege. Lo que más perjudica a los activistas es el silencio”. Para Larrondo, el régimen cubano no necesita excusas para castigar: “Mike Hammer no les da herramientas para reprimir. Es el régimen el que reprime”.

Uno de los que vivió en carne propia esa lógica del castigo es Luis Enrique Ferrer, exprisionero político y hermano de José Daniel Ferrer. Su mensaje es claro: “Lo que más nos perjudica es el aislamiento. Que no hablen de ti. Que la prensa extranjera no venga”.

Para él, las visitas como la de Hammer no solo son valientes, sino necesarias. “Esto ayuda a desmontar el miedo. A frenar la narrativa de que cualquier acercamiento extranjero es una amenaza a la soberanía”, dice con firmeza.

Mientras el régimen cubano lanza acusaciones y discursos en su televisión nacional, las imágenes de un diplomático estadounidense en las casas humildes de Guantánamo se esparcen por redes sociales y medios independientes.

“Cuanto más se difunda, más solidaridad habrá. Y eso es bueno para Cuba”, asegura Luis Enrique Ferrer.

Tal vez no haya resultados diplomáticos inmediatos. Tal vez no cambie una política de Estado. Pero el gesto –el estar presente, el escuchar sin filtros, el poner el cuerpo en el terreno– ha dejado una marca que difícilmente se borrará.

Una partida de dominó y una taza de café, en esta ocasión, se convirtieron en herramientas de política exterior.