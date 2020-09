La vida del personal médico que lucha contra el COVID-19

Natasha García es enfermera de la unidad de cuidados intensivos en el hospital Jackson Memorial y lleva seis meses trabajando con pacientes con COVID-19.

‪”Es bastante estresante”, dijo García. ‬



Natasha explica las dificultades que ella y sus compañeros de trabajo tuvieron que enfrentar al comienzo de la pandemia, cuando se sabía aún menos sobre el virus.

“Nerviosos, con miedo, no sabíamos cómo actuar, que hacer…”, agregó García.



Dice que una de las cosas más difíciles para ella ha sido la pérdida de un paciente de sólo 35 años.



‪“Me impactó mucho, porque era un muchacho joven que no tenía ninguna condición pre-existente y que luchamos tanto para ayudarlo y él estuvo con nosotros prácticamente un mes”, dijo García. ‬



Además, cuenta que ha tenido que tomar varias precauciones en su casa ya que sus padres viven con ella.



“Literalmente ni saludo a mis papas. Sencillamente subo rápidamente a mi habitación, me baño completamente. Prácticamente viven en la misma casa conmigo, pero trato de no compartir tanto con ellos, porque tengo miedo”, dijo García.



El Dr. Carlos Torres-Viera, un especialista en enfermedades infecciosas, dice que desde el comienzo de la pandemia, el hospital Baptist ha estado operando a una capacidad más alta.



“Hemos tenido que extender las camas de terapia intensiva en otras áreas geográficas del hospital”, dijo el Dr. Torres-Viera.

Además, él agrega que una de las cosas difíciles de este virus es que los pacientes tienen que estar solos, ya que no pueden recibir visitas mientras reciben tratamiento, algo que vivió en carne propia cuando contrajo el COVID-19.

“‪Es terrible ese miedo de infectarse y pensar que esta enfermedad puede progresar”, dijo el Dr. Torres-Viera. ‬



Aunque el hospital Baptist ha podido dar de alta a más pacientes de los que han fallecido, el Dr. Torres Viera dice que cada muerte relacionada al coronavirus se siente personal.



“Ver un paciente que está optimista y que tú tratas de mantener el optimismo, y al final uno siente como que le falla. Uno sabe que no fue uno el que falló, pero uno lo siente como si hubiera sido uno el que falló”, agregó el Dr. Torres-Viera.



Mientras el número de casos está bajando en la Florida, tanto Natasha como Carlos instan al público a no bajar la guardia y a seguir usando máscaras y manteniendo el distanciamiento social.