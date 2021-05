La tía de 2 niñas inmigrantes halladas en Texas vive en la Florida

La tía de 2 de las niñas encontradas abandonadas el pasado 9 de mayo en una granja a 179 millas de San Antonio, Texas, vive en West Palm Beach. Se enteró por los medios de comunicación del paradero de sus sobrinas, una bebé de 11 meses y su hermanita de 6 años.

“En ese momento yo reconocí a mis sobrinas que estaban ahí tiradas en el suelo, sentí morirme, porque nunca imaginé verlas ahí tiradas en el suelo es horrible”, dice la tía.

Yolanda nos contó que su hermana salió de Guatemala en febrero rumbo a México con sus dos hijas. Ahí, según nos contó, fueron secuestradas por policías.

“Me dijo que los encerraron en un cuarto con todos sin ropa y empezaron a decir que si no pagaban les pegaban a todos”.

El rescate de 3000 dólares se pagó y pudieron salir. Aseguró que estuvo varios días sin donde ir con sus hijas, y la última vez que tuvo contacto con su hermana fue el 23 de marzo.

Nos comentó que ya pudo hablar con su sobrina de 6 años, quien está con su hermanita en un albergue en Texas.

“Ashley estaba desesperada lloraba, me decía: tía por favor sácame de aquí, ya no quiero estar aquí. No me gusta este lugar me dijo. En verdad a mí me duele mucho”.

Pudimos confirmar que el centro maya guatemalteco en Lake Worth le va a estar dando asistencia legal a esta mujer para que pueda reunirse con sus sobrinas lo antes posible.