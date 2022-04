La revolución de las criptomonedas

Miami busca convertirse en la capital mundial de las criptomonedas. Como parte de esta visión, el alcalde Francis Suárez ha hecho todo lo posible para atraer cripto empresas. La ciudad incluso lanzó en 2021 su propia moneda digital: MiamiCoin.

Pero el cripto universo todavía es desconocido para muchas personas. Entonces, ¿en qué consiste esta moneda virtual y cómo funciona?

Episodio 1: ¿Qué es la criptomoneda y cómo funciona?

Aunque la criptomoneda se ha vuelto popular alrededor del mundo, muchos todavía están confundidos sobre cómo funciona. En el primer episodio de la serie "Crypto Decoded", conoce cómo se usa este tipo de dinero digital.

La criptomoneda es dinero digital que se puede usar en internet, pero no está respaldada por un sistema bancario central.

Bitcoin fue la primera criptomoneda, salió en 2009 y es la más conocida. Pero hoy día hay miles de monedas alternativas, como Etheruem, Litecoin, Dogecoin y Solana.

Cada transacción que involucra Bitcoin o cualquier otra "Altcoin" se rastrea en una cadena de bloques que registra cada transacción realizada con esa criptomoneda.

Episodio 2: ¿Qué son las obras digitales NFT?

En el segundo episodio de la serie "Crypto Decoded", artistas y expertos digitales explican qué son los activos NFT, cómo comprarlos, venderlos e intercambiarlos.

Las siglas de NFT significan Non-Fungible Token, es decir, un token no fungible. Cuando algo no es fungible significa que no puede ser reproducido o sustituido.

Los NFT funcionan a través de la tecnología de cadena de bloques. Es la misma tecnología de las criptomonedas.

Puedes copiar y pegar cualquier imagen o video y tenerla en tu teléfono, pero los NFT obtienen su valor porque la transacción demuestra que alguien es dueño de esa pieza de arte, por lo que copiar y pegar no significa que es tuyo y mucho menos lo puedes vender.

Entonces, cuando posees un NFT puedes guardarlo o esperar a que aumente su valor para venderlo o cambiarlo.

Episodio 3: ¿Tienes que pagar taxes si usas criptomonedas?

En el tercer episodio de la serie "Crypto Decoded", expertos hablan de los impuestos que deben pagarse al usar criptomonedas.

El hecho de que las criptomonedas no sean respaldadas por un gobierno o un banco central no significa que no vas a tener que pagar impuestos por ellas. Ya sea que hayas comprado criptomonedas, intercambiado o pagado por bienes o servicios, la mayoría de la gente va a tener que reportarlo, y puede ser un poco desalentador.

