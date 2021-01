La policía hace dos arrestos en casa de Westchester

En horas de la tarde de este lunes, la policía de Miami Dade informó acerca de un incidente en el área de Westchester, justamente en una propiedad ubicada en la 9330 del Suroeste y la calle 34.

Según un comunicado de la policía de Miami Dade, supuestamente un oficial fue atacado por un perro de la propiedad, al cual le disparó con su arma. El perro fue trasladado de inmediato al Centro de Control de Animal donde está siendo atendido.

Las imágenes tomadas por nuestro helicóptero Telemundo-51 muestran el momento exacto de este suceso, cuando la policía entra a la casa y detiene a 2 personas.

Según los vecinos, “pelean mucho, discusiones, el otro día salió una mujer desnuda de esa casa. Sí, sí mucha gente ahí siempre, mucha, nunca he visto no sé la gente, no he visto la gente en específico, pero íi mucha gente que siempre están ahí”.

Los residentes del área quienes no quisieron ser identificados nos dijeron que el dueño de la casa es un hombre hispano de aproximadamente 50 años o más, conocido como Chemita.

“Todo el mundo tiene miedo cada vez que son los vecinos los miran piensan que hay un ahí es grande como tiroteo como cualquier cosa como ha pasado antes de la nada escucha un pan y fue una pistola y puede ser para ti”.

De acuerdo a los vecinos, en la casa hay actividad continua hasta la noche.

“Bueno un poco de impotencia y a veces un poco de temor también, pero bueno confiando en que las autoridades van a resolver lo antes posible la situación”.

Aparentemente, siempre según la versión de vecinos, en la casa hay dos perros pitbull.