La policía en alerta mientras motociclistas invaden las calles del sur de Florida

Varias agencias policiales dicen que están intensificando las patrullas el lunes para prepararse para el "paseo" anual, donde los ciclistas en motos de cross y otros vehículos motorizados toman las calles del sur de Florida el día de Martin Luther King Jr.

El evento anual "Wheels Up, Guns Down" está destinado a celebrar el legado del Dr. Martin Luther King y su mensaje de no violencia, pero a lo largo de los años se ha convertido en una celebración de la anarquía a medida que cientos de ciclistas de todo el país descienden sobre el sur de Florida y pululan las carreteras.

Al menos cinco pasajeros fueron arrestados durante el fin de semana y la policía de Miami Beach tuvo que cerrar MacArthur Causeway durante más de una hora para buscar a un ciclista que huyó de los oficiales y posiblemente estaba armado.

"Sepa que estamos allí, tenemos varios aviones en el aire, así como (la Oficina del Sheriff de Broward)", dijo el mayor Robert Chandler de la Patrulla de Carreteras de Florida a NBC 6 durante el fin de semana.

"Sabemos dónde están estos grupos, vamos a manejarlo. Por favor, no tome el asunto en sus propias manos. No interactúes con estas personas ". Más de una docena de agencias dicen que estarán patrullando en tierra, en el aire y en línea durante el resto del fin de semana largo para explorar la ubicación de los pasajeros.