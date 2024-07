La policía ayuda a un hombre de 80 años a recuperar miles de dólares en una estafa de inversión en WhatsApp

Un hombre de 80 años de Port St. Lucie está agradecido de que la policía haya logrado recuperar más de 300.000 dólares que temía se hubieran perdido en una estafa de inversión en línea.

El detective Paul Griffith del Departamento de Policía de Port St. Lucie dijo que su equipo recuperó alrededor de medio millón de dólares de estafas financieras en el último trimestre.

"He estado haciendo esto durante 30 años, he estado en delitos económicos desde 2013 y hicieron muchos esfuerzos para conseguir este dinero", dijo.

El consejo de Griffith es que no se avergüence de presentarse si le preocupa haber sido una víctima.

"Se avergüenzan y no quieren contarle a la gente lo que hicieron. A mí me pasa eso todo el tiempo y no deberían avergonzarse. Esta gente está entrenada para quedarse con su dinero", dijo.

La víctima, que desea permanecer en el anonimato, le dijo que encontró por primera vez esta escuela de inversión en línea a través de una conversación en WhatsApp. En ese momento se llamaba John Anderson Business School. Lo convencieron de invertir 315.000 dólares durante varios meses a finales de 2023.

"La gente piensa que esto nunca podría pasarte a ti. Pero soy una persona extremadamente pragmática y me pasó a mí", dijo la víctima.

Dice que los estafadores habían creado una "plataforma comercial falsa y fraudulenta" y empezó a sospechar cuando sus declaraciones mostraban 6 millones de dólares en ganancias de inversiones.

"Estaban exagerando los retornos de las inversiones, esa fue una de las cosas que me hizo sospechar", dijo.

Esta primavera, le dijeron al hombre que la escuela de inversiones se estaba fusionando con otra empresa y que todos tenían que limpiar sus cuentas y pagar impuestos sobre sus ganancias. Fue entonces cuando contactó a la policía.

Los detectives de delitos económicos lograron localizar el dinero que la víctima había colocado en dos cuentas bancarias antes de que los estafadores pudieran retirarlo.

La policía dice que esta operación en particular tenía su base en Nueva York y, aunque ha sido cerrada, aún no se han realizado arrestos.