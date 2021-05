Qué debes saber de la pérdida del olfato tras padecer COVID-19

La pérdida del olfato preocupa a mucho de quienes padecen COVID-19 o se recuperan de la enfermedad.

Para la Doctora Lilian Abbo, jefa del programa de control de infecciones del Jackson Health System, "desde el principio de la pandemia, hace ya un año hemos visto ese tipo de casos. Hay diferentes centros que están realizando estudios investigación. Hasta ahora lo que sabemos es que no es que hay un daño cerebral sino más bien un daño local a nivel de los receptores de la nariz".

El Instituto Pasteur de París ya publica los resultados de su investigación sobre por qué el COVID-19 nos hace perder el olfato.

Bianca Capella, de una práctica clínica refiere que "el estudio informa que es debido a una infección de las neuronas sensoriales, que provoca una inflamación persistente del sistema nervioso olfativo".

La doctora Abbo ha tratado pacientes con pérdida y trastornos de olfato y asegura que es temporal. "Todavía sienten un olor a quemado, el jabón les huele diferente por dos o tres meses. Pero varios meses después, todo está bien, es reversible. No es un efecto severo".

El hospital clínico San Carlos, en Madrid, ha incorporado un servicio para ayudar a quienes aún tienen problemas con el olfato, con terapias de olores, que usted puede hacer en casa.

"Oliendo diferentes tipos de esencias como limón, eucalipto, rosas. Todo eso ayuda a darle a nuestro cerebro ese nuevo Pathway o camino de reconexión para que la información sensorial vuelva", advierte la doctora Capella.

Y no, las vacunas no le impiden recuperar su sentido del olfato. "El temor a las vacunas no debe tener ninguna relación con estos efectos secundarios prolongados del COVID. Al contrario, yo hago un llamado. En estos momentos tenemos pacientes embarazadas infectadas en terapia intensiva; tenemos personas jóvenes, con factores de riesgo, hospitalizadas. La gente subestima el riesgo, dicen: “A mí no me va a dar Covid”, y cuando menos lo espera le da a un ser querido", relata Abbo.