Gobernador de Florida propone reducir los impuestos a la propiedad

Hay una nueva batalla política en Tallahassee dentro del mismo partido republicano. La buena noticia es que se trata de cómo reducir los impuestos. Este lunes el gobernador Ron DeSantis le respondió al Presidente de la Cámara de Representantes sobre su plan para reducir los impuestos sobre las ventas con una propuesta muy diferente.

Hasta hace poco la mayoría republicana en Tallahassee respaldaba los planes del gobernador sin presentar retos y trabajaban muy unidos pero tras la fallida campaña presidencial de Ron DeSantis se ha visto un cambio en la dinámica en el estado. En esta ocasión la legislatura y el gobernador se enfrentan sobre cómo reducir los impuestos.

El gobernador Ron DeSantis ofreció una conferencia de prensa en Orlando este lunes con la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Florida.

"Quiero que los turistas canadienses y brasileños subvencionen el estado y que los residentes de Florida paguen menos impuestos".

Mientras que Danny Perez de Miami-Dade y Presidente de la Cámara de Representantes ha presentado un plan para reducir por menos de un por ciento los impuestos sobre las ventas. "Eso nunca ha pasado en a historia de la Florida o de los Estados Unidos nosotros vamos a rebajar los impuestos por casi 5000 millones de dólares".

El gobernador de Florida considera que "deben enfocar esos 5000 millones en reducir los impuestos sobre la propiedad", al tiempo que señaló que los visitantes también pagan impuestos sobre las ventas y que el alivio debe ser para los floridanos.

"No queremos impuestos a las propiedades pero cómo vamos a pagarle a la policía por ejemplo", cuestionó Ron DeSantis.

El gobernador de Florida dijo: "Ellos van a decir no pueden dar alivio de los impuestos a la propiedad porque entonces no van a tener dinero para pagarle a la policía y eso no es verdad".

Como un primer paso para reducir de forma significativa los impuestos para los propietarios de viviendas el gobernador propone otra forma de llegar a la reducción de 5 mil millones. "Alivio inmediato para todos los propietarios con homestead en Florida de unos $1000 cada uno y el total de eso sería esos 5 mil millones".

Bajo el plan de gobernador las reservas estatales se utilizarían para compensar la reducción por un año, el gobernador dijo que la propuesta era sólo el primer paso para conseguir un mayor recorte de impuestos a la propiedad en la boleta electoral de 2026.

Tienen hasta el 2 de mayo, el último día de la sesión legislativa para ponerse de acuerdo sino pudiera haber una sesión especial.