Influencer venezolana Eixchelb casi muere asesinada por su ex padrastro: policía

Una influencer de las redes sociales del sur de la Florida con un gran número de seguidores vivió una violenta agresión en la que casi fue asesinada por su ex padrastro, quien ahora está acusado de intento de asesinato, además de enfrentar otros cargos, según dijo la policía.

Eixchel Berroteran, conocida como Eixchelb por sus 4.3 millones de seguidores en TikTok y 650,000 en Instagram, documentó el incidente en una publicación en las redes sociales.

"Solo Dios sabe por qué sigo aquí y le pido que me dé fuerzas para seguir adelante y que en algún momento pueda sanar mi corazón", escribió en Instagram, en una publicación que incluía fotos y videos de su mano ensangrentada y las otras heridas que sufrió.

Berroteran, que es originaria de Venezuela, no aparece nombrada en el informe de arresto de la policía ni tampoco su madre, que también fue víctima del incidente.

Según el informe de arresto, el incidente involucró a Luis Damas, de 64 años, quien estuvo casado con la madre de Berroteran durante 13 años, pero ha estado separado de él durante siete meses.

El 21 de agosto, Damas se presentó en el apartamento de Miami donde estaban la exesposa y Berroteran y llamó a la puerta, según el informe.

La exesposa tenía a una amiga de visita y le dijo a Damas que lo contactaría más tarde, pero un par de horas después, cuando la amiga se iba, Damas estaba en el pasillo fuera del apartamento.

Damas y su exesposa comenzaron a discutir, y Damas comenzó a gritar y a preguntar dónde se encontraba Berroteran, diciendo que "ella era la razón por la que no podían estar juntos", según el informe.

La exesposa dijo que Damas la empujó dentro del apartamento y sacó un arma, diciendo que iba a matar a Berroteran, según el informe.

Damas se dirigió a un dormitorio donde estaba Berroteran y le apuntó con el arma, y ​​ella saltó de la cama e intentó esconderse debajo, mientras Damas decía "te voy a matar" y disparó un tiro, fallando, según el informe.

La exesposa dijo que comenzó a forcejear con Damas mientras Berroteran se le abalanzaba.

“Me tiré al piso pidiéndole que por favor no hiciera nada, con la intención de meterme debajo de la cama, pero era muy bajita y decidí arrastrarme hacia él gritándole que parara y en ese momento escuché el disparo que me dejó aturdida; pero mi mamá, que ya estaba detrás de él, lo forcejeó para que el disparo no me diera”, escribió Berroteran en Instagram.

Damas comenzó a morder a su exesposa y ella comenzó a golpearlo con una botella de vino, según el reporte.

“Mordió a mi mamá y me jaló el cabello muy fuerte, ambos gritamos pidiendo ayuda pero hasta ese momento nadie escuchó, él seguía insistiendo en dispararme y entre los dos le agarrábamos la mano donde sostenía la pistola y siempre quería apuntarme”, escribió Berroteran.

La exesposa le rogó a Damas que se calmara y él comenzó a hacerlo, pero mantuvo a Berroteran agarrada por el pelo y colocó la pistola bajo su muslo mientras estaba sentado en un sofá, según el informe.

Damas aceptó sentarse y hablar sobre el incidente y luego le exigió a la exesposa que lo ayudara a limpiar la escena en el apartamento, y él le pidió que barriera y fregara el piso y recolectara evidencia de la escena y la pusiera en una bolsa de basura, según el informe.

Damas salió del apartamento cuando la exesposa le dijo que "lo acompañaría a la salida en un intento de hacerle sentir tranquilo, de que no iba a contactar a las autoridades", según el informe.

La exesposa dijo más tarde a los investigadores que no se comunicaron con la policía de inmediato, porque Damas "las amenazó con que si se comunicaban con la policía, mandaría a unos sicarios que conocía a matarlas, según el informe.

La madre de Berroteran dijo que fueron al hospital y se comunicaron con la policía al día siguiente.

"No hay palabras para describir el terror, el dolor, el trauma, la ansiedad y los ataques de pánico que esto nos ha causado", escribió Berroteran en Instagram.

Posteriormente, Damas fue arrestado por cargos que incluyen intento de asesinato, asalto agravado con arma de fuego, robo con asalto o agresión, intento de manipulación de evidencia física, encarcelamiento falso y agresión grave.

Compareció ante el tribunal el sábado, donde se ordenó su detención sin derecho a fianza.

"Hoy puedo decirles que el trauma duele más que las heridas físicas, y que realmente no sé cómo superaré esta pesadilla", escribió Berroteran. "Les pido que oren mucho por nosotras y que se haga justicia. Por mi parte, les prometo que cuando logre sanar aunque sea un poco… me convertiré en la voz de todas las personas que han sido víctimas de abuso, maltrato y en este caso… casi asesinadas".