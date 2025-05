La importancia de usar materiales autorizados para construir o reparar tu vivienda

Todos debemos hacernos la pregunta de si está preparada tu casa para la próxima temporada de huracanes, pues cumplir con los materiales de construcción y estándares de seguridad te podría evitar problemas futuros.

En tan solo 25 días comienza una nueva temporada de huracanes y cualquier reparación en las viviendas debe cumplir un requisito fundamental.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Si estás en el proceso de reparar tu casa o mejorarla, es importante que uses materiales aprobados para evitar que una mala calidad se convierta en un dolor de cabeza. No te olvides que en menos de un mes comienza la temporada de huracanes.

Diego Adragna es contratista y de camino a una obra en Boca Ratón se detuvo para darnos algunos consejos según su experiencia profesional.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El contratista Adragna explica que "el riesgo es que, por ejemplo, hay papeles o plywood de techos que no son de calidad y se necesitan para resistir el agua, los vientos y te pueden traer serios problemas".

"Cuando uno usa materiales aprobados es porque está usando un contratista que sabe lo que hace y tendrá que obtener un permiso de la ciudad para hacer dicho trabajo. Ya sea, techos, ventana, pisos", apunta Adragna.

Es una inversión en seguridad y tranquilidad.

Jaime Gascón, director de la Administración de Juntas y Códigos de Miami-Dade, advierte que "los riesgos de no usar productos aprobados es que pueden desatarse de la estructura y cause mas daño que últimamente la estructura no se pueda usar".

El departamento de Control de Productos del Condado tiene un protocolo para evaluar los estándares de los materiales. Cada fabricante debe someter su producto a un laboratorio para que pase la prueba y sea apto para la venta y su uso.

"Después que se efectúa esas pruebas se generan reportes y son sometidos al Condado para revisarlos técnicamente", apunta Gascón.

Esto se debe a que Miami-Dade está en la zona de Huracanes de Alta Velocidad. Entonces, lo que forma parte de la estructura en una propiedad, puertas, persianas, ventanas, elementos prefabricados y techos, necesitan una estricta inspección para ser aprobados.

"Tener una violación pueden pararte la obra y pagas violaciones que se triplican", comentan expertos.

Entre tantos productos de construcción que hay en el mercado, los dueños de viviendas deben buscar el sello o la marca, Producto Aprobado por el Condado Miami-Dade.

"Si instalan productos que no están aprobados son sujetos a que les pongan multas a esos contratistas".

El presupuesto inicial en una construcción o mejora o cambia hacia arriba. Nunca hacia abajo, pero lo que no debes hacer, según las autoridades y contratistas, es ahorrar en calidad con materiales de segunda marca o no aprobados.

"Si no hacen eso las aseguradoras algunas veces no pagan porque no hicieron el trabajo acorde a lo que indica la ley, digamos".

Ya sea que tu compres los materiales, o lo hagas con un contratista, debes estar en conocimiento de estas disposiciones y saber cómo comprar para evitar problemas y riesgos tanto para ti como para tu familia.