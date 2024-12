La historia de Cubana de Aviación: Primera aerolínea en volar a Europa

La aerolínea Cubana de Aviación sucumbe como el país que la vio nacer hace 95 años. Pero gracias al libro del piloto retirado de la aerolínea Delta, George Fariñas, podemos descubrir su glorioso pasado.

"Tenemos hoy en día lo que se está dando que cubana solo está operando uno o dos aviones, todos los otros aviones están en el cementerio cayéndose a pedazos oxidados", asegura George Fariñas, quien relata que su libro cuenta "la historia completa de Cubana de Aviación como nadie la había contado antes".

El libro Star of Cuba: The History of Cubana Airlines (Estrella de Cuba: La historia de Cubana de Aviación) se realiza un viaje desde los orígenes de Cubana en 1929 en la escuela de aviación Curtiss hasta 1959 cuando Fidel Castro llega al poder.

"Casi el 90 por ciento de los pilotos de Cubana antes de la revolución personalmente los entrevisté, me regalaron fotos, datos e información", apunta Fariñas.

En las páginas del libro podemos ver con lujo de detalles las luces y las sombras de una compañía que estuvo a la vanguardia a nivel mundial.

"Cubana fue la primera línea aérea que operó el Lockheed Electra, Cubana fue la primera línea aérea que operó el (Lockheed) Constellation, la primera que operó el Vickers, fue la primera que operó el Britannia, fue la primera línea aérea que tuvo turbo hélice en Latinoamérica y Cubana fue la primera línea aérea en 1956 que ordenó el Boeing 707".

Fariñas relata que "en el 1958 a Cubana le dieron el número 1 en toda Latinoamérica. Y era una de las 15 mejores aerolíneas en el mundo".

Unos 10 años antes, en 1948, Cubana era la única aerolínea latinoamericana que volaba a Europa. En 1946 fue la primera del continente en establecer una ruta con itinerario fijo a Miami y a nivel nacional cubría prácticamente todo el país.

"Con rutas regulares a Santiago de Cuba, Guantánamo, Morón, Varadero, Pinar del Río y a Gerona", refiere Fariñas.

Esta joya de libro publicado solo en inglés por Alas Publishing Company se puede comprar en Books and Books o directamente a la editorial. Mientras tanto, Fariñas ya prepara la segunda parte que cubrirá desde el 1959 hasta la época actual.

"Y es una triste historia a lo que ha llegado Cubana de Aviación hoy en día después de haber sido la número 1 en Latinoamérica", se cuestiona Fariñas.