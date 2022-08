Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El regreso a clases y la rutina puede ser difícil para cualquier familia. Cada estudiante—y padre—vive este período de manera distinta, y puede ser difícil encontrar terreno común para todos en casa. Sin embargo, existen algunas cosas que puedes hacer para asegurar el éxito académico y personal de tus hijos. Una de ellas es la buena nutrición. Recuerda, ser consciente de lo que tu hijo necesita nutricionalmente puede impactar cómo enfrenta el nuevo año escolar.

Pero cada niño es distinto. Y cuando se trata de preparar comidas, es importante tener en cuenta 3lo que necesitan en cada edad. Los niños más pequeños, por ejemplo, tal vez busquen comidas más divertidas y coloridas, mientras que los mayores quizás se interesen por probar alternativas más saludables.

Las diferentes edades vienen con diferentes necesidades y retos nutricionales, por eso hemos creado una guía para ayudarte a manejar una preparación de comidas que satisfaga las necesidades nutricionales de tus hijos. Así, la próxima vez que te encuentres en el supermercado, sabrás exactamente lo que necesitas y cómo lo puedes usar.

Escuela primaria

Todos hemos visto o sido el niño que pide nuggets de pollo en un restaurante. Esto ocurre porque los niños pequeños suelen ser más selectivos con la comida y suelen preferir lo que ya conocen. Cuando se trata de la comida, les cuesta salir de su zona de confort: ya saben lo que les gusta, y les gusta mucho (como, por ejemplo, los nuggets de pollo).

Por eso, es mejor incorporar de a poco nuevos ingredientes en sus comidas para volver a clases. Ya les estará costando bastante la transición como para tener otro cambio grande en sus rutinas. Preparar Torrejas para desayunar, por ejemplo, puede brindarles el gusto dulce al que la mayoría de los niños está acostumbrado y hasta puede volverse una comida placentera durante una transición difícil. Además, estas tostadas francesas se pueden preparar de antemano y congelarse hasta su uso.

Sin embargo, es importante agregar de a pocos nuevos ingredientes a la dieta de tus hijos, en especial aquellos que tal vez no generen mucho entusiasmo. Preparar una ensalada de pasta y vegetales con pollo no sólo presenta una opción colorida y divertida, sino que también hace que comer verduras sea mucho más fácil.

Las paletas frutales presentan otra forma de hacer que la hora de la merienda sea más divertida e incorporan al mismo tiempo más frutas en la dieta de los niños. Y claro, como es una receta casera, siempre puedes darle tu toque único—cambiar agave por miel o un poco de azúcar, o usar diferentes frutas para sorprender a tus hijos cada vez que las prepares.

Cuando se trata de la cena, una carne a la parrilla se puede disfrutar con toda la familia, con acompañantes como las cebollas y el maíz que pueden exponer a los niños a nuevos sabores y texturas. El probar estas nuevas comidas como familia puede ayudar a que los niños se entusiasmen y se interesen más por su alimentación y lo que llevan a la escuela.

Escuela intermedia

La escuela intermedia puede presentar una etapa difícil e incómoda, así que ten paciencia. Tu estudiante no sólo está llegando a la edad en la que no quiere llevar lonchera a la escuela, sino que también está pasando por una etapa clave de crecimiento en su vida. Y aunque no puedas ayudarlo con todo lo que le está pasando, siempre puedes asegurarte de que está empezando sus días con un desayuno saludable y nutritivo.

Algunas opciones para esta edad incluyen los huevos motuleños y las arepas de huevo. Todas estas son opciones ricas y nutritivas que puedes preparar para el desayuno y así asegurarte que, incluso si no sabes qué come exactamente tu hijo en la escuela, estará recibiendo los nutrientes que necesita para crecer (aunque a veces lo ponga de mal humor).

Si tu hijo sí quiere llevar almuerzo de la casa, una alternativa saludable con mucha proteína y verduras es una ensalada en frasco. No sólo es un concepto divertido (¡y con una presentación divertida!), sino que también motiva a los chicos a usar su creatividad para preparar su propia comida. Al elegir sus propios ingredientes y empacar la ensalada, tu hijo estará jugando un papel mucho más activo en su salud y bienestar—habilidades que cada vez servirán más a medida que se independizan.

Cuando se trata de las meriendas, los chips y hummus nunca son una mala idea. Existen muchas recetas para prepararlo, y puedes alternar y probar una diferente cada día. El hummus no sólo es una opción fácil y rápida, sino que también es mucho más saludable que la mayoría de los snacks que encuentras en el supermercado.

Escuela secundaria y universidad

Los estudiantes mayores eventualmente comienzan a tomar control de su propia salud y nutrición, y pueden opinar más acerca de la preparación de sus comidas. Sin embargo, tanto los estudiantes de secundaria como los universitarios enfrentan un desafío similar: con sus clases, actividades extracurriculares, trabajo y amigos, no siempre tienen el tiempo o energía para cocinar al volver a casa.

Mientras que los padres pueden ayudar físicamente a sus estudiantes de secundaria, esta no es realmente una opción para aquellos que viven en la universidad. Pero independientemente de cuál sea la situación, la clave para una nutrición exitosa es una buena planificación. Una opción saludable para el desayuno son las overnight oats, en la cual la avena tiene que dejarse refrigerar durante la noche. Si planeas bien, puedes tener tu desayuno listo por las mañanas e incluso puedes usar el tiempo que te tomaría prepararlo para dormir unos minutos más. Si buscas ideas para almorzar, unos ricos frijoles con arroz pueden ser tu mejor amigo—incluso puedes preparar todo el arroz de antemano y tenerlo listo para cuando lo necesites.

Sin embargo, uno no siempre tiene el lujo de planear bien las cosas, y a veces sólo necesitas algo rápido que funcione. En ese caso una quesadilla de frijoles negros puede ser justo lo que necesites y, si te gusta probar cosas nuevas, también una buena opción vegetariana. O si necesitas algo fresco después de entrenar, puedes probar agua de coco o la Malta, que es una gran fuente de calcio, fósforo y magnesio (y una buena alternativa para la soda o el café).

¡Júntalo todo!

Algunas recetas son demasiado buenas como para categorizar. Y cuando se trata del postre, la edad no debería presentar límites. Puedes hacer que la hora del postre sea más divertida cocinándolos como familia y agregándole tu propio toque al brazo gitano o la Tierrita de Vainilla y Coco.

Si estás buscando más recetas para comenzar el nuevo año escolar, no busques más.