La Guardia Costera ayuda a residentes de Pine Island tras haber quedado atrapados por Ian

El equipo de la Guardia Costera está trabajando en el único acceso hacia Pine Island en donde muchos se quedaron atrapados tras el paso del huracán Ian.

Residentes cuentan como no pudieron salir de Pine Island, debido a que las zonas donde se encuentra la carretera de acceso quedó completamente destruida.

“Ya no hay nada ahi, por eso no podemos estar ahí, no tenemos nada ahí, se acabo todo,” dijo una residente de la isla.

John Anthony Coto, un rescatista de la Guardia Costera asegura que la isla está destruída y muchos residentes se quedaron atrapados.

“Es muy duro, la calle está destruida y como has visto que hay mucha gente en la isla que están ahí atrapados y no saben cómo salir y por eso nosotros estamos yendo y viniendo,“ dijo Coto.

Además, los dueños de otras embarcaciones asistieron a los equipos de rescate trasladando a más personas y también a un gran número de mascotas.

“Hemos llegado al punto en donde antes del huracán se encontraba una de las vías de acceso que llevaban directamente a Pine Island pero como pueden ver fue tal la fuerza del huracán que quedó completamente reducida a escombros," dijeron las autoridades.

Muchos de los afectados agradecían estar vivos pero aseguran que se han quedado sin nada.

Son tan graves los daños que aún queda mucho camino para poder reconstruir carreteras de acceso, la prioridad para las autoridades es poder sacar a todos de la isla, según dijeron los oficiales a Telemundo 51.

Hasta ahora, muchos residentes que se niegan a salir de la isla.