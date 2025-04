La FSU reanudará clases el lunes tras tiroteo mortal en el campus

Dos días después de que un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida se cobrara la vida de dos personas y dejara heridas a varias más, las clases se reanudarán el lunes, según informó el rector de la universidad.

El rector de la FSU, Richard McCullough, hizo el anuncio el sábado en una publicación en X, donde también reconoció el trágico suceso y animó a los estudiantes y al personal afectados por el incidente a contactar con los servicios de salud mental de la universidad.

Dear FSU Family,



Our hearts are heavy after the tragedy that took place April 17. We are grieving with the families and friends who lost someone they love. And we are with all those who were injured and are now recovering. This has shaken all of us, and I want you to know: We…