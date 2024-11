La estrategia de Miami-Dade contra el crimen en temporada navideña

Con la llegada de la temporada de compras navideñas, la Policía de Miami-Dade ha lanzado la campaña "Grinch Busters", un operativo diseñado para proteger a los residentes y visitantes en los concurridos centros comerciales y zonas comerciales del condado. Este esfuerzo, presentado oficialmente en el Dadeland Mall, busca prevenir delitos y mantener la seguridad durante una de las épocas más ajetreadas del año.

La iniciativa, que se extenderá hasta el 2 de enero, incluye un aumento significativo en la presencia policial. Según informó Rosie Cordero-Stutz, alguacil electa de Miami-Dade, agentes uniformados y encubiertos patrullarán las áreas comerciales más concurridas, tanto a pie como en vehículos. Además, se desplegarán unidades de respuesta rápida para actuar ante cualquier emergencia.

“Nuestro departamento tiene un plan efectivo para proteger a nuestros ciudadanos,” aseguró Cordero-Stutz.

El operativo también se apoya en una colaboración estratégica con agencias como el FBI, lo que permite un intercambio continuo de inteligencia a través de un centro de monitoreo en tiempo real. Según Joel Bello, encargado de la oficina de seguridad de la policía del condado, esta tecnología permite anticipar riesgos y coordinar acciones inmediatas en caso de necesidad.

Las autoridades han hecho un llamado a los consumidores para que tomen precauciones adicionales durante sus compras. Entre las recomendaciones principales destacan:

Comprar en lugares bien iluminados y concurridos.

Evitar dejar regalos u objetos de valor visibles en los vehículos.

Tener las llaves listas al llegar al automóvil para entrar rápidamente.

La alcaldesa Daniella Levine Cava también recordó la importancia de estar atentos mientras se realizan las compras. “No dejen los regalos en el coche abierto y asegúrense de estar siempre alertas,” enfatizó.

Por otro lado, Cynthia Lavin, representante del Better Business Bureau (BBB), sugirió priorizar el uso de tarjetas de crédito al momento de realizar pagos, ya que ofrecen mayor protección contra fraudes en comparación con las tarjetas de débito.

Además de la presencia policial, "Grinch Busters" fomenta la participación ciudadana a través de campañas de concientización en redes sociales. Las iniciativas "Lock It or Lose It" y "See Something, Say Something" buscan incentivar a los residentes a asegurar sus pertenencias y reportar actividades sospechosas.

“Necesitamos su ayuda,” insistió Cordero-Stutz. “Poner atención y no dar oportunidad a los maleantes es clave para evitar ser víctimas.”

La campaña, que comenzó oficialmente esta semana, abarca desde el periodo previo al Black Friday hasta los primeros días del año nuevo, cuando la actividad comercial sigue siendo intensa.