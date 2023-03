La Diosa de Cuba insultada tras declaraciones de abogada republicana sobre su parole humanitario

La cantante cubana La Diosa respondió a los comentarios que hizo la abogada republicana María Herrera Mellado cuando debatía sobre la legalidad del parole humanitario en el programa Encuentro Virtual con Gloria Ordaz, por Telemundo 51.

“¿Qué tiene que ver el que yo me haya operado con el parole humanitario?”, expresó La Diosa en una transmisión en Facebook.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

La artista respondía al comentario de la analista política y abogada Herrera Mellado, quien le dijo a la periodista Gloria Ordaz, “Hablemos de La Diosa cubana que vino aquí y a las dos semanas ya estaba operándose la cirugía cosmética. Búsquenla los cubanos que han venido aquí”.

“El problema es que no se está ayudando a la gente que de verdad son perseguidos”, añadió la letrada más adelante en el programa.

“Si lo que te preocupa es que yo haya cogido las ayudas para operarme, negativo”, respondió La Diosa.

“No he pedido ninguna ayuda porque no me hace falta, porque tengo permiso de trabajo y quiero trabajar”, expresó.

“Mi operación no tiene nada que ver con el parole humanitario… Me operé porque era una mujer obesa, porque era una mujer que vivía una ansia en Cuba por no trabajar y lo único que hacía era comer. Y vine aquí y tuve la oportunidad de cambiar mi imagen… ¿Qué tiene de malo?”, indicó

“¿Usted está diciendo que yo no me merezco el parole, en pocas palabras? ¿Yo no me merezco el parole?”.

“¿Quién es usted para decirme que yo no me merezco el parole? ¿Quién es usted para hablar de Cuba y de los cubanos si usted no es cubana? Quién es usted para saber nada de Cuba si usted no sabe lo que es una dictadura, usted no sabe lo que es comerse un pan duro por la mañana, usted no sabe lo que es no tener nada para darle a un niño para mandarlo para la escuela… Usted no sabe lo que es ver morir a un familiar suyo porque no hay medicina”.