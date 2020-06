La cuenta te llegó con un cargo por el Coronavirus

Si has salido a cenar o de compras posiblemente ya has notado que algunas cuentas vienen con un cargo adicional por el coronavirus. Es la manera en la que muchos empresarios están solventando los gastos adicionales que han tenido debido a la pandemia.

Los dueños de pequeñas empresas dicen que el costo de mantener un negocio abierto durante el coronavirus ha sido alto. “Todo subió de precio”, dice Alfredo Piñeres, dueño de New Wave Billiards en Miami. Cuenta que los precios del desinfectante de manos y de los productos necesarios para limpiar adecuadamente el restaurante han subido. “Esto es peor que abrir el negocio desde el principio, casi”, dice Piñeres. Por eso dice que está agregando una tarifa del 3% a la cuenta de cada cliente. Aparece como “covid fee”, o cargo por el coronavirus.

Buscando entender lo que dice la ley acerca de esta práctica, consultamos con la abogada Catalina Avalos. “Todo depende de cómo sea caracterizado. Por ejemplo, no lo pueden caracterizar como un impuesto”, explica Ávalos. La abogada dice que sólo las autoridades gubernamentales pueden cobrar impuestos, por lo que las empresas no pueden agregar el cargo a la factura de un cliente como tal. “Si no es caracterizado como tax, y es simplemente un “service charge” (cargo por servicio) que le están haciendo, entonces lo pueden imponer”, dice Avalos.

Aunque el cargo está permitido, la abogada dice que el cliente debe ser notificado de antemano “por medio de un aviso en la puerta del negocio; que lo comunique verbalmente”, dice. Según Ávalos, si crees que es necesario, puedes intentar disputar el cargo tal como lo harías con un cargo por servicio si te atendieron mal, pero ten en cuenta que los dueños de pequeños negocios dicen que necesitan ese ingreso adicional. “Es una ayuda pequeña para los gastos que hemos incurrido por el COVID-19”, dice Alfredo Piñeres.

En un comunicado, la asociación de restaurantes y alojamientos de la Florida nos dijo que los dueños han visto un “aumento en los costos de artículos como PPE (o equipos de protección personal) y en los procesos adicionales de desinfección”, y agregan que “En lugar de simplemente aumentar los precios sin explicación, estamos viendo operadores que están divulgando estos aumentos de manera transparente”.

En el caso de Alfredo Piñeres, él tiene puesto carteles en el restaurante informándole a sus clientes sobre el cargo adicional. “Uno no sube la comida, por eso pone el fee del COVID, porque si subimos la comida, vamos a subir al 10 o al 15 y eso no regresa. En cambio, el COVID, ya llegue el tiempo, lo puede quitar uno sin problema” dice Piñeres.

Respecto esta práctica, la Fiscalía General del Estado nos dijo que todavía no se han establecido pautas para esta nueva tarifa del coronavirus.