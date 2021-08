La crisis y el costo de la educación en Cuba

¿Será la educación cubana realmente gratuita? Varios profesionales cubanos que emigraron al Sur de la Florida dan su opinión sobre el sistema educacional cubano, que está inmerso en una profunda crisis.

En Cuba el acceso a la instrucción escolar ha estado condicionada por una ideología. Por lo que podríamos afirmar que, más que gratuita, es obligatoria.

Obligatoria teniendo en cuenta que desde niños los estudiantes no tienen más alternativa que asistir a las escuelas del Estado que impone a los alumnos su política.

Estudiantes que han sido obligados a cumplir con largos años de servicio social para pagar sus carreras.

Una de las mal llamadas conquistas de la revolución cubana es la supuesta educación gratuita, un argumento usado durante 62 años para manipular la opinión pública nacional e internacional.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Una de las opciones de estudio fueron las Escuelas de Instructores de Arte, uno de los programas de la Batalla de Ideas creado por Castro en diciembre de 1999 a raíz del caso de Elián González.

José Ángel, Graduado de la Escuela de Instructores De Arte, dice: “Un plan completamente politizado, igual que los trabajadores sociales, ambos planes ya han desaparecido”.

En aquel entonces con apenas 15 años estos adolescentes eran obligados a firmar un compromiso con el régimen si pretendían continuar sus estudios en un momento en el que las opciones de carreras al concluir 9no grado ya eran escasas.

Hugo Pérez, graduado de la Escuela de Instructores de Arte, dice: “La educación cubana no es gratuita, nos cobran con años de servicio social en mi caso fueron 8 años de servicio social, ocho años de limitaciones que si no los cumplía no podía salir del país. Si no cumplías podías sufrir hasta la pérdida, la invalidación de tu título de Bachiller en Humanidades”.

En los últimos 62 años, desde edades tempranas los estudiantes en la isla han tenido que aceptar la “educación supuestamente gratuita” aplicada por un Estado totalitario que impone sus reglas, política e ideología.

“Herramientas del PCC, así nos obligaban a ir a los 1ros de mayo. Nos cobraban también con servicios políticos, cómo asistencias a marchas, asistencias a reuniones”.

El régimen ha alegado durante años que la educación en Estados Unidos no es gratuita.

La Dra. Beatriz Díaz, directora del Programa ITEP Nova Southeastern University, dijo: “La educación pública en este país desde kindergarten hasta el 12 es gratuita. Cuando el alumno termina el 12° tiene la posibilidad de estudiar a través de becas si además tiene necesidades económicas también tiene la posibilidad de recibir fondos gubernamentales para continuar su educación en una universidad”.

Opciones que han ayudado a muchos como a cumplir sus sueños en tierras de libertad.