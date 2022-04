La comunidad apoya a anciana cubana amenazada con desalojo

Una anciana cubana que está a punto de ser desalojada en Miami recibe ayuda de la comunidad.

Con mucho agradecimiento recibió esta abuelita las muestras de cariño de nuestra comunidad ante su pedido de ayuda luego que le notificaran que debe desalojar el apartamento en el que ha vivido los últimos 25 años de su vida.

“Soy una persona de 79 años estoy enferma y no tengo familia aquí”.

Osmany Martínez, dueño de la pizzería Paraíso Tropical que ayudó a la anciana, dice:

“Vi esta triste noticia y me quedé pensando en lo que está pasando con la señora y me parece que debemos ayudar a esta abuela, como una persona mayor que ya hizo lo que podía hacer”.

Según esta anciana los dueños del edificio ubicado en la 7050 West Flagler St Apt 14 le dijeron que debía desalojarlo en mayo luego que ella se quejara del moho en su cuarto.

“Yo tengo quien me limpie el techo no me lo permitieron sólo quieren sacarme de aquí”.

En medio de su zozobra por no encontrar otro lugar para vivir esta abuelita dice estar agradecido por el apoyo que le ha brindado la comunidad.

Mientras tanto envía un mensaje a los dueños del edificio que está a nombre de la “General real estate Corporation”

“Que me ayuden, que me dejen aquí, soy una vieja y no tengo a nadie, yo arreglo no tiene que pagar un quilo ni nada. Tengo todo aquí son 25 años y sería un crimen que me sacaran”.