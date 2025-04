La ciudad del Doral podría aprobar colaboración con ICE

La ciudad con la mayor población de migrantes venezolanos en la nación está a punto de entrar a un acuerdo para colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a través de un programa conocido como 287(g).

El acuerdo permitiría a los agentes de policía de Doral desempeñar funciones limitadas en materia de inmigración, como interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de violar las leyes de inmigración.

La aprobación está en la agenda de la reunión de esta semana y dicen que optarán por seguir la ley del estado en contra de la inmigración ilegal.

Cristi Fraga, alcaldesa de Doral, explica que "básicamente lo que estamos haciendo es resultado de la ley que pasó en febrero en el estado".

La alcaldesa dice que en la práctica se trata de un entrenamiento para los agentes para poder coperar con las autoridades de inmigración en ciertos casos.

"Por si nos encontramos en una situación o una llamada de policía que haya un acto criminal y se encuentran con una persona indocumentada como deben proceder, es oficial", advierte la alcaldesa Fraga.

El concejal venezolano americano Rafael Pineiro señala que el acuerdo de Doral no va a tener un mayor impacto. "Realmente no se deben alarmar porque la policía del Doral va a continuar haciendo la misma función que viene haciendo por años que es seguir trabajando en pro de la comunidad. Acá no se va a detener a ningún vehículo por como luce alguien".

Pineiro señala que los que tienen un caso de inmigración pendiente tampoco deben preocuparse ante la policía local. "Si tienen actualmente algún tipo de permiso de trabajo temporal tiene un estatus legal en el país por lo tanto tienes una licencia de conducir y lo que aquí estamos hablando es en caso de qué cometas una infracción".

Los departamentos de policía de las universidades estatales también están entrando en los acuerdos para colaborar con el servicio de inmigración.

La Universidad Internacional de la Florida (FIU) confirmó sin dar más declaraciones: “El Departamento de Policía de FIU ha firmado un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en cumplimiento de la directiva del Gobernador Ron DeSantis a las agencias de aplicación de la ley”.

Hasta del 10 de abril, la Administración Trump ha cancelado las visas de 18 estudiantes de FIU, según la universidad.

Doral se unirá a varias ciudades del condado que ya han entrado a estos acuerdos como Coral Gables Hialeah, Miami Springs, West Miami, Key West y la oficina del sheriff de Miami-Dade.

South Miami ha planteado una demanda contra el estado para no entrar al acuerdo, pero eso está pendiente.