La ciudad de Hialeah formaliza colaboración con ICE

En Hialeah, la controversia por la colaboración con ICE ya es una realidad. Este martes en la noche el Consejo de la ciudad aprobó la resolución que oficializa la asistencia de la policía local en operativos de inmigración.

Pero, ¿qué significa esto realmente para la comunidad? Po las muchas dudas y preocupaciones buscamos respuestas.

Con la votación a favor, la resolución que refuerza la cooperación de Hialeah con ICE ya está en marcha. Pero, según el alcalde, nada cambia en la práctica.

Esteban Bovo, alcalde de Hialeah, explica que "la policía de Hialeah ya ha trabajado con ICE en el pasado. Esto simplemente lo hace oficial, pero nuestra función sigue siendo la misma."

El jefe de la policía de Hialeah, George Fuente, insiste en que los agentes locales no saldrán a pedir documentos migratorios ni a realizar arrestos por estatus migratorio. "Nosotros no hacemos el trabajo de ICE. Lo que sí puede pasar es que, si ICE lo solicita, brindemos apoyo durante un operativo específico."

Pero, entre la comunidad inmigrante, la confusión es evidente. "Yo no sé si puedo salir tranquilo a trabajar o si me van a parar en la calle. Es muy preocupante", dicen algunos preocupados.

John De la Vega, abogado de Inmigración, remarca que "muchas personas están preocupadas, pero esto no afecta a todos los inmigrantes. Por ejemplo, quienes tienen parole o un I-220A no deberían tener problemas porque no están bajo orden de deportación.”

El abogado hace un llamado a la comunidad indocumentada para que conozcan sus derechos y tomen precauciones. "Es fundamental que las personas sin estatus legal en el país sepan cómo actuar en caso de un encuentro con las autoridades. Además, si no tienen una licencia de conducir válida, lo recomendable es que eviten manejar."

Mientras algunos residentes apoyan la resolución, otros temen que esto genere más redadas y afecte a familias trabajadoras. "Hialeah es una ciudad de inmigrantes. Esto solo va a traer más miedo y problemas para nuestra gente."