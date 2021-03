La casa del Miami Heat cambia de nombre

Por primera vez desde su existencia en casi 20 años, el nombre de la American Airlines Arena cambiará. Ahora la casa del Miami Heat será la FTX Arena, el nombre de una empresa de criptomoneda. Los comisionados de Miami-Dade aprobaron el contrato con dicha empresa hoy mediante una reunión especial con dos votos ausentes y uno en contra.

Varios argumentos salieron a relucir durante esta reunión especial. Algunos comisionados expresaron que no tuvieron suficiente tiempo para revisar el contrato. También que la industria de la Criptomoneda es muy nueva como también lo es la empresa, que aún no han recibido el visto bueno de la NBA, pero un factor clave para la aprobación del contrato fue que los fondos pueden ser usados para programas en contra de la violencia con armas.

El trato está hecho. Con diez votos a favor, uno en contra y dos ausentes los comisionados de Miami Dade aprobaron que el American Arlines arena se llamara "FTX arena".

“Estamos con esto tomando medidas e invirtiendo en programas que van a ser la solución para el futuro”, dijo la alcaldesa Levine Cava.

Manténte al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

En una reunión especial la comisión debatió el contrato por 19 años que pondría el nombre de la empresa de cripto moneda en la casa del equipo de baloncesto Miami Heat.

“Tenemos aquí una oportunidad para transformar nuestra comunidad, donde hay tantas áreas que están sufriendo”, dijo la alcaldesa.

En la reunión tambien se cuestionó que el fundador de la compañía, Sam Bankman-Fried, de 29 años, no tiene vínculos con miami, pero si negocios en Hong Kong. Este fue representado por un abogado en la reunión donde, al final, solo el comisionado René García votó en contra.

“yo no sé cuál fue el apuro si ya llevamos años sin recibir un kilo. Por qué no esperar por un contrato que valga la pena. Este contrato nos lo dieron anoche como a las 6 de la tarde, como puede ser que un contrato de casi 150 millones de dólares se decida en unas horas, eso no es justo para el contribuyente”, dijo García.

Algunas cláusulas tendrían que ser aprobadas en el acuerdo de $135 millones de dolares. Este destaca que el condado recibiría $90 millones, casi un tercio de los fondos serían distribuidos entre los distritos y otra parte para programas en contra de la violencia con armas. El comisionado Keon Hardemon ofreció un testimonio emotivo al respecto y otros lo apoyaron.

“Estos fondos podemos tratar no solamente la violencia directamente, pero también la economía, oportunidades económicas, la educación, todo que ayude para un futuro mejor”, dijo la alcaldesa

“Si todo viene legalmente devuelto y está claro, ese dinero se puede usar para ayudar a parar la violencia en nuestra comunidad. Yo creo que el dinero es bien recibido y bien gastado para proteger a nuestros ciudadanos”, dijo Pepe Díaz.

La triple A, como se le conoce al American Airlines Arena, abrió sus puertas el 31 de diciembre de 1999. Pero en el 2019 la aerolínea decidió no renovar su contrato para patrocinar el nombre.