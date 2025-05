La Bodeguita: un rincón de agradecimiento y memoria en Hialeah

En Hialeah, una ciudad moldeada por el exilio y el trabajo incansable de generaciones de cubanos, hay un lugar que trasciende su fachada de restaurante para convertirse en un símbolo vivo de memoria, identidad y gratitud. Se trata de La Bodeguita, un local que, desde 2014, se ha ganado un espacio en el corazón de la comunidad no solo por su comida y ambiente, sino por la historia que lo sostiene: la de Miguel Peña, un marielito que llegó sin saber nada de gastronomía, pero con un profundo deseo de servir y retribuir.

Un empresario por accidente y por convicción

Miguel Peña nunca planeó convertirse en restaurantero. Su vida profesional comenzó en la construcción y pasó por el negocio de las licorerías. Pero todo cambió cuando decidió asumir el reto de administrar un pequeño local al que solía ir como cliente. “No sabía nada de restaurantes, pero me encanta atender a la gente. El ambiente lo es todo”, cuenta con una sonrisa tímida y genuina, rodeado del bullicio cotidiano de su restaurante.

Hoy, La Bodeguita se ha convertido en un espacio de encuentro para vecinos, empresarios, familias e incluso políticos locales, que encuentran en sus mesas mucho más que comida: encuentran pertenencia. “Este lugar representa lo que es Hialeah: un crisol de culturas, historias y sueños”, dice Alejandra, una de las clientas habituales, quien no duda en nombrar al restaurante como “una referencia de la ciudad”.

La travesía del Mariel: una historia que no se olvida

Pero la historia de Peña comienza mucho antes de abrir las puertas de su restaurante. En 1980, a los 23 años, partió de Cuba junto a su padre, su abuelo y su hermana, a bordo de uno de los muchos barcos que zarparon del puerto del Mariel rumbo a Estados Unidos. “Fue una travesía difícil. Nos sacaron de nuestra casa de forma abrupta, y pasamos una semana vagando por La Habana antes de salir”, recuerda. Nadie los fue a recoger; llegaron por su cuenta a Cayo Hueso, con lo puesto y con la esperanza a cuestas.

La familia logró establecerse en Hialeah, gracias a la ayuda de un amigo que les consiguió una casa cerca del hipódromo. Desde entonces, Miguel no ha querido vivir en ningún otro lugar. “Me enamoré de esta ciudad. Me abrió los brazos cuando más lo necesitaba. Por eso me quedé. Por puro agradecimiento”, afirma.

Un evento para honrar el pasado y celebrar la libertad

Ese sentimiento de gratitud lo ha llevado a planear un evento muy especial: una conmemoración del éxodo del Mariel el próximo 17 de mayo en La Bodeguita. Será una jornada cargada de emoción, memoria y homenaje. Habrá música de los años 80, videos históricos, decoración alusiva al Mariel e incluso una réplica simbólica de un bote con el nombre del puerto que marcó un antes y un después en su vida y la de miles de cubanos.

“Lo hacemos de corazón, sin fines de lucro. Es para que no se olvide esa historia, para que los del Mariel se reúnan, y también para que los que no lo vivieron comprendan lo que significó”, explica Miguel, mientras da las últimas instrucciones al equipo que prepara la logística del evento. “Todos están invitados. Porque recordar también es agradecer".

Más que un restaurante

La Bodeguita es, en esencia, una extensión del alma de su dueño. Cada trago servido, cada plato preparado, lleva consigo la historia de un hombre que cruzó el mar buscando libertad y que hoy retribuye con generosidad, memoria y calor humano. En tiempos de olvidos rápidos y vidas aceleradas, espacios como este nos recuerdan que la historia se construye desde lo cotidiano, desde la mesa compartida, desde la gratitud profunda por una segunda oportunidad.

Y en una ciudad que pronto celebrará su centenario, La Bodeguita se consolida como uno de esos lugares donde la historia no se guarda en libros, sino que se sirve a diario entre brindis, anécdotas y abrazos.