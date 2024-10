Knaus Berry Farm reabre sus puertas: ya se puede sentir el olor de sus rollos de canela

MIAMI.- Knaus Berry Farm reabre sus puertas este martes 29 de octubre y cientos de personas del sur de Florida están dispuestos, incluso desde la noche anterior, a hacer largas filas para comenzar a disfrutar de sus deliciosos postres, merengadas y batidos de fresa.

El aroma de sus rollos de canela (cinammon rolls), el producto estrella de la granja, ya sale de sus hornos, y las filas para entrar se podían apreciar con algunos que se atrevieron a amanecer en el local ubicado en Homestead.

Por esta época, la tienda y granja fundada en 1956, pone a disposición del público los tradicionales rollitos de canela y los batidos o merengadas de fresa, que son sus productos icónicos. Sin embargo, su oferta al público no queda ahí, pues además preparan panes, galletas, tortas, café, helados, entre otros productos de la granja que están a la venta.

El negocio opera solo durante seis meses al año por lo que se trata de un momento muy esperado por los residentes del sur de Florida, que lo ven como una tradición de los últimos meses del año.

Las largas filas comienzan a formarse en la madrugada o el día anterior, pues se ha convertido en un reto obtener los primeros rollos de canela de la temporada.

Parte de los atractivos que ofrece la granja es recoger las fresas y productos cultivados en la granja cuando la temporada y la cosecha lo permite.

Knaus Berry Farm está ubicada en el 15980 del suroeste y la calle 148 en Homestead. Si desea disfrutar de sus productos, lo puede hacer de lunes a sábado a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 5:15 p.m. Puede llamar por teléfono al (305) 247-0668 para hacer su pedido y no olvide llevar dinero en efectivo, pues no aceptan tarjetas de crédito.