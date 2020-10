Key West podría dejar de ser un destino turístico para los grandes cruceros

Aunque en estos momentos los viajes en crucero están prohibidos por la pandemia, un grupo de residentes de Cayo Hueso no quieren que las grandes embarcaciones regresen a la ciudad.Incluso, lograron incluir tres enmiendas en la boleta electoral del próximo 3 de noviembre para que las autoridades locales solo permitan el atraque de barco pequeños y con pocos pasajeros.

Todo esto genera opiniones a favor y en contra, pues Cayo Hueso podría dejar de ser un destino para los grandes cruceros, lo que preocupa a dueños y empleados de negocios.

Un grupo de activistas opina consideran que las embarcaciones destruyen el medio ambiente marino y propagan el COVID-19.

"Sencillamente, no pagan por los problemas que causan", dijo Arlo Haskell del comité de Key West para embarcaciones más seguras y limpias, quien es uno de los promotores de tres enmiendas que están en la boleta de estas elecciones.

Serán los electores quienes tomen la decision de limitar el número de visitantes diarios en cruceros a 1500 personas y prohibir los barcos con una capacidad superior a las 1300 personas.

Durante el 2019, casi la mitad de los turistas que llegaron a Cayo Hueso lo hicieron precisamente en cruceros, con un aporte de 5.9 millones de dólares para la ciudad.

“Ese dinero solamente se puede usar para compensar cualquier daño a la infraestructura por esos pasajeros. Si no vienen pasajeros y no hay buques no hay daño ninguno”, asevera Tony Yaniz, quien apoya la prohibición de grandes cruceros. “Ellos vienen aquí, se compran una camiseta, se toman una cerveza y se van”.

Pero los dueños y empleados de pequeños negocios, afectados por la pandemia, aseguran que sin los cruceros no podrán sobrevivir. “El 90 por ciento de los negocios vive de los cruceros”, alerta Luis Saunet, empleado de un pequeño negocio local.

La cámara de comercio local pronostica que podrían desaparecer cientos de empleos. Algunos creen que “los prequeños emprendimientos, las tiedas, a largo plazo no van a poder subsistir”.

“Nosotros prácticamente tendríamos que buscar otra opción”, advierte Yolaida Leon, empleada de un pequeño negocio.

Pero lo que opine la mayoría se sabrá tras el conteo del día 3 y esa decisión se hará cumplir.Hasta el momento las grandes compañías de cruceros no han ofrecido comentarios sobre estos referendums. Si se aprueban tendrían que modificar sus itinerarios que ya están a la venta.