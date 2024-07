Kamala Harris ofrece primer mitin y comienza campaña a contrarreloj

Kamala Harris llega al primer mitin de su campaña presidencial en Milwaukee, Wisconsin, con gran entusiasmo. En las últimas 48 horas se ha visto una nueva energía en el partido demócrata desde que el presiente Joe Biden anunció que ya no aspira a la reelección y Kamala Harris comenzó su campaña.

Los demócratas tienen esperanza renovada que ahora puedan ganarle al expresidente Donald Trump y esa esperanza la comparten candidatos en otras contiendas.

Harris ya ha recaudado 100 millones de dólares de poco más de un millón de donantes únicos y ha reclutado a 58.000 nuevos voluntarios. Se trata de la mayor recaudación de fondos de cualquier candidato en ese período de tiempo, según la campaña ahora llamada Harris for President.

“Totalmente diferente no solamente porque es mujer, por todo lo que cambia, la edad", dice Annette Taddeo demócrata que se postula a Secretaria de los Tribunales de Miami-Dade, quien agregó que ha visto ese entusiasmo en su propia hija, en la juventud.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Taddeo apunta a la victoria del gobernador Ron DeSantis en Miami-Dade. “El no subió en su apoyo de 4 años antes, el obtuvo el mismo porcentaje de apoyo lo que sucedió es que los demócratas no salieron a votar.”

Las últimas cifras de votantes en Miami-Dade por partido muestran a 449,943 republicanos, unos 512,805 demócratas y los independientes suman 468,714, según el Departamento de Elecciones.

Taddeo señala que los votantes independientes ahora deben también estar más motivados porque según ella, “tampoco estaban muy entusiasmados con el expresidente Trump y no estaban entusiasmados con Biden.”

Debbie Murcarsel Powell se enfrenta al republicano Rick Scott para el senado y afirma: “Hemos recibido mucho apoyo en los últimos dos, tres días.”

Murcarsel Powell cree que Harris ayudará a motivar a las mujeres a votar, algo que es central para sus campañas. “Para tener acceso a servicios médicos pero también oportunidades económicas, es sumamente importante para mujeres viviendo aquí en el estado de la Florida y ahora con la candidatura de Kamala Harris ese punto va a salir a relucir mucho más que antes.”

La alcaldesa de Miami-Dade está confiada en su reelección y espera que Harris resulte en una mayor participación de votantes demócratas en el condado “desafortunadamente muchas personas no votan y si no tienen algo que no les motiva no van a salir a votar. Este entusiasmo es contagioso”, dijo Daniella Levine-Cava.

Por supuesto que esta es una eleccion sin precedentes y la gran pregunta es si este entusiasmo continuará y si resultará en triunfos en estados claves.