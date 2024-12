Justicia vigilante: entre la indignación popular y el estado de derecho

El asesinato del CEO de UnitedHealthcare ha destapado una corriente de indignación contra las grandes empresas de seguros, abriendo un debate sobre el resurgimiento de los vigilantes clandestinos en Estados Unidos. Este acto, que se investiga como un ataque premeditado, ha generado un torrente de reacciones en redes sociales y las calles de Nueva York, donde carteles y panfletos con imágenes de ejecutivos de seguros expresan el descontento de los ciudadanos.

Mientras que las autoridades del NYPD insisten en que no existe una amenaza creíble hasta el momento, la retórica hostil ha encendido las alarmas. Según Rebecca Weiner, jefa de inteligencia y contraterrorismo del NYPD, los mensajes no solo reflejan frustración, sino un peligro latente que podría escalar.

El presunto atacante, Mangione, fue arrestado en Pensilvania tras una extensa búsqueda. Aunque no se ha confirmado que fuera cliente de UnitedHealthcare, los detectives han identificado una lesión que cambió su vida como un posible motivo detrás del crimen. Además, evidencia contundente como huellas dactilares y balas coincidentes con el arma confiscada apuntan directamente a él.

La defensa de Mangione, sin embargo, insiste en que no hay pruebas suficientes para justificar su extradición a Nueva York, complicando un caso que ha capturado la atención nacional.

La tensión no se limita a Nueva York. En Tampa, Briana Boston, una madre de tres hijos, fue arrestada tras amenazar a su compañía de seguros utilizando frases similares a las halladas en la escena del crimen en Nueva York: "Delay, deny, depose. You people are next." (Retrasar, negar, deponer. Ustedes son los siguientes).

El FBI, que alertó a la policía local, considera estas amenazas como un reflejo de la creciente frustración popular con el sistema de seguros. Boston ahora enfrenta cargos graves que podrían llevarla a prisión por 15 años.

Jeffrey Swartz, profesor de Derecho en Cooley Law School y exjuez del condado de Miami-Dade, ofrece una visión esclarecedora sobre este fenómeno. Con más de 45 años de experiencia en derecho penal, Swartz señala que la falta de confianza en el sistema de justicia impulsa a algunos ciudadanos a buscar su propia versión de justicia.

“Las redes sociales intensifican esta percepción al crear cámaras de eco donde las personas refuerzan su odio y frustración”, explica Swartz. “Esto no solo es peligroso, sino que debilita nuestras instituciones democráticas”.

Swartz, quien ha argumentado casos en cortes supremas y ha formado parte de importantes comités de ética judicial, subraya que el equilibrio entre justicia y estado de derecho es fundamental. Si las personas perciben que el sistema no es justo ni accesible, el vigilantismo podría seguir en aumento.