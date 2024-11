Jurado delibera en juicio contra ex comisionado Joe Martínez acusado de corrupción

Después de siete días de testimonios de testigos, los jurados finalmente comenzaron a deliberar en el juicio del ex comisionado de Miami-Dade, Joe Martínez, acusado de usar su poder político para beneficiarse económicamente.

Martínez fue arrestado en 2022 y acusado de compensación ilegal y conspiración, mientras se desempeñaba como comisionado del condado. Los fiscales afirman que le pagaron $15,000 a cambio de un borrador de la legislación condal sobre contenedores de almacenamiento.

Durante los argumentos finales, Benedict Kuehne, un abogado que representa al ex comisionado, dijo que su cliente era un hombre honorable y respetado. "Una persona con un historial de hacer todo bien. Tratando de ayudar a la gente. No para beneficio personal y ciertamente no para ninguna ventaja", dijo Kuehne al jurado.

Sin embargo, los fiscales dicen que Jorge Negrin, dueño de un supermercado, le pagó a Martínez $15,000 como beneficio para que el comisionado redactara una legislación que redujera las restricciones y permitiera a Negrin estacionar contenedores de almacenamiento en la propiedad.

El dueño de la propiedad de Negrin, Sergio Delgado, recibió una multa de miles de dólares por estacionar ilegalmente los seis contenedores en la propiedad, una violación de la ley.

Por lo que Delgado reconoció que estaba frustrado y le pidió ayuda a Martínez. La oficina del entonces comisionado organizó reuniones para intentar aumentar el número de contenedores permitidos detrás de un centro comercial.

La evidencia presentada mostró que la oficina de Martínez consiguió una reunión con la policía y las partes del supermercado para abordar el tema y los posibles cambios en la ley.

Durante el juicio, los abogados de Martínez llevaron a Negrin para que dijera a los jurados que solo le pagó a Martínez como agradecimiento porque el comisionado lo ayudó a conseguir un inversor en años anteriores que le permitió comprar la tienda.

“¿Por qué pagarías un soborno de 15.000 dólares a Joe Martínez?”, preguntó Neil Taylor, otro abogado defensor. “Quien dice eso no tiene sentido”, respondió Negrin.

Ben Kuehne, abogado de Martínez, dijo que “la evidencia debe mostrar de manera clara y consistente que Joe Martínez utilizó de manera intencional su cargo público a cambio de su beneficio personal, algo que nunca había hecho en toda su carrera y que en esta oportunidad, tampoco hizo en lo absoluto”.

El fiscal Tim Vander Giesen dijo que “lo que está en disputa aquí es si este cheque se destinó o no a beneficio de la legislación”, además cuestionó los 15 mil dólares que el dueño de un supermercado le entregó a Martínez – según la acusación – a cambio de modificar una ordenanza del condado.

Desde que comenzó el caso, la defensa insiste en que se trató de una transacción privada, pero la fiscalía alega que las transacciones se detuvieron cuando la ley de contenedores no tuvo éxito.

Además de su puesto electo, Martínez también era gerente de cuentas de Centurion Security, donde su trabajo consistía en presentar a la empresa a clientes potenciales para contratos.

Edward Heflin, el jefe de Martínez en Centurion, dijo a los jurados que en algún momento esos contratos no estaban dando frutos, por lo que la empresa y el ex comisionado comenzaron a tener problemas financieros.

“Con los contratos relacionados con Joe Martínez, ¿hubo dificultades para cobrar esos contratos?”, preguntó Timothy M. VanderGiesen, fiscal de Miami-Dade. “No solo los suyos. Todos”, respondió Heflin.

Los fiscales presentaron pruebas que muestran que los cheques de pago de Martínez de Centurion estaban siendo rechazados. Creen que esto llevó a Martínez a usar su cargo electo para buscar ayuda para obtener un préstamo de Delgado, el dueño de la propiedad del centro comercial.

La semana pasada, Delgado dijo a los jurados que Martínez lo llamó para “hablar bien” de él con un banco para que le pagaran un préstamo.

Martínez niega todas las acusaciones, incluidas las relacionadas con el préstamo, los miles de dólares que Negrín le pagó, y dice que no tenía problemas económicos. Martínez también se negó a testificar en el juicio.

Joe Martínez es un rostro conocido de la política local que fue suspendido de sus servicios por el gobernador del estado Ron DeSantis, en septiembre del 2022, luego que se conocieran las acusaciones en su contra cuando el comisionado cumplía su quinto mandato.