Junta Escolar y médicos abordan las recomendaciones de cuarentena por COVID- 19

Esperar los 14 días de cuarentena o seguir la recomendación que dio hace unos días el CDC de reducir la cuarentena a 10 días si no ha reportado síntomas o 7 días si es negativo y no muestra síntomas, ése fue el tema entre los expertos de la junta escolar de Miami Dade en esta reunión virtual.

La Dra. Maritere Rojas, dice:

“Yo tengo muchos padres que han hablado conmigo sobre el tema de los 14 días de cuarentena, y porque alguien salió positivo al coronavirus en la clase lo envían a la casa y luego ocurre nuevamente, y nuevamente. ¿Qué podemos hacer?

Esa es la gran pregunta, mientras expertos ponen en la balanza los posibles efectos adversos si se reduce la cuarentena, como por ejemplo, contraer el virus y transmitirlo más rápido y las consecuencias de mantener a los niños en la casa por medio de la educación en línea

La Dra. Marty mostró una serie de graficas donde explico el ciclo del coronavirus una vez una persona ha sido infectada.

“Si lo envías de regreso a los 7 días aún pueden contagiar a las personas, el virus esta activo”, die Marty.

Muchos de los presentes reiteraron que hay que tomar en cuenta la opinión de los padres y los requisitos a seguir por la seguridad de los niños y la comunidad en general .

“Los niveles de contagio están nuevamente altos y no vamos a olvidar que los CDC aún no han llegado a una decisión final, aún no saben si lo que han dicho va a ser una Buena recomendación. Pero ustedes están correctos es muy importante que los niños estén en la escuela”, dice Marty .

Alberto Carvahlo, superintendente de las escuelas públicas de Miami Dade, dijo:

“Pasando las recomendaciones del CDSC y otros requerimientos la comisión ha abierto la puerta para que local health departments tomen sus decisiones en sus áreas”.

En cuanto a las vacunas para los niños ya comenzaron los ensayos y se espera que sea un tema que debe abordarse en este curso escolar.

Segun el superintendente Carvalho , una vez que obtengan las recomendaciones del departamento de salud se la entregaran a la junta escolar y al grupo de expertos para tomar una decisión final obviamente tomando en cuenta a todos.. pero sobre todo el bienestar de los niños.

