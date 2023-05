Junta Escolar de Broward selecciona a 7 candidatos para ocupar el cargo de superintendente

La Junta Escolar de Broward sigue el proceso para seleccionar un nuevo superintendente, por ello este lunes durante una reunión especial eligieron a siete personas como los semifinalistas para ocupar ese cargo.

El pasado 2 de mayo se dijo que ña meta era contratar a un nuevo superintendente en julio, pero tras esa reunión de se planteó seguir buscando a un candidato ideal, ya que de las 26 personas que aplicaron, eran pocos los que calificaban, según las autoridades escolares.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

La lista este lunes quedó reducida a siete personas, cuyos nombres son los siguientes: Luis Solano, Peter Licata

Dra. Valerie Wanza, Jason Nault, Dr. Sito Narcisse, Wanda Paul y Rita Raichoudhuri.

Torey Alston, miembro de la junta escolar de Broward, distrito 2, había señalado hace dos semanas que "de los 26 interesados , había sólo uno y medio. O tal vez, dos y medio que reunían los requisitos, pero tengo la confianza que siendo las escuelas de Broward, podemos atraer lo mejor y lo más brillante para liderar nuestro distrito”.

De 26 aplicantes, la firma privada que fue contratada para la búsqueda nacional recomendó seis.

Debra Hixon, miembro y vicepresidenta de la junta escolar de Broward, por el distrito 9, había señalado a principios de mes que ek ambiente político alrededor de la educación en Florida no ayudaba en este proceso de selección. “Cien por ciento, creo que el ambiente político y la manera que vemos la educación en la Florida no es positivo, estamos perdiendo maestros, conductores de autobuses, y también superintendentes. Vivimos en el paraíso y la gente prefiere quedarse en el frío donde no hay exceso de control”.

“Somos un condado relativamente liberal y nuestra legislatura en su mayoría no lo es, tampoco el gobernador. Obviamente, si alguien está pensando en trabajar aquí, en cualquier nivel, debe de estar conscientes de eso”.

En la lista hay administradores de educación -de otros estados y de Florida-, y también la doctora Valerie Wanza. En febrero, Wanza se desempeñó como superintendente suplente por una semana tras la salida de la doctora Vickie Cartwright, pero hasta el momento no hay nada definido.

Este proceso seguirá su curso esta semana y se espera que pueda haber anuncios en los próximos días.