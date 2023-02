Juicio contra Cuba por deuda podría llegar a su fin

La trama del juicio en Londres, es abrumadora. La imagen que está transmitiendo el régimen de que CRF es un buitre y Cuba un corderito infeliz, eso no es así”, dice el economista cubano Elías Amor.

Horas de testimonios resumidos en cientos de páginas, hablan de firmas ausentes en documentos… cartas que no fueron acuñadas… toda una tormenta burocrática busca probar que Cuba nunca reconoció oficialmente a CRF como acreedor.

“Es lento y es caro pero si es la única manera de hacer que los otros se sienten a la mesa, hay que hacerlo”, dijo en el juicio David John Charters, representante de los acreedores.

Los testigos más importantes fueron entrevistados por video llamada desde la habana. Entre ellos, Raúl Olivera Lozano, en aquel entonces director de operaciones del banco y supuesto responsable principal de violar protocolos y emitir una carta de aceptación de la deuda, por aparente soborno, según el régimen.

Sostuvo en corte: “Hice ese documento porque esperaba el beneficio económico de £25,000 que el señor Jeet me había prometido (…) Jeet no cumplió con eso y me di cuenta de que me había usado”.

“Me sorprende que personas que fueron utilizadas como cortafuegos para que cuba no se ahogase en las deudas, ahora vayan a testificar”, dice Amor.

Otro punto importante: el ministerio de finanzas insiste en que esa institución nunca reconoció la deuda y que eso es parte de su rol. Sin embargo, abogados de CRF revisaron los archivos y no hallaron historial de: “…ni un sólo caso en el que se haya solicitado u obtenido un reconocimiento de deuda por parte del Ministerio de Finanzas y Precios”.

El propio viceministro cubano fue llamado a testificar y reconoció que “En una revisión de los títulos, estas autorizaciones no fueron encontradas”.

El dilema político-financiero entre cuba y sus acreedores, data de 1985, cuando Fidel Castro desarrolló la consigna de “la deuda es impagable”. 38 años después, la corte pudiera decidir otra cosa.

“Esa actitud irresponsable puede dudar un año o diez, pero en algún momento se acaba”.