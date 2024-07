Juez recomienda proteger la casa del comisionado Joe Carollo de embargo

El comisionado de Miami, Joe Carollo, debería poder reclamar que su casa de Coconut Grove está exenta de una sentencia judicial de 63,5 millones de dólares en su contra, dijo un magistrado federal durante el fin de semana.

En un expediente judicial publicado el sábado, la magistrada federal Lauren Louis se puso del lado de Carollo en su lucha para que la propiedad se considere su residencia habitual y, por lo tanto, esté exenta de ser confiscada y subastada para satisfacer la enorme sentencia.

Jeff Gutchess, el abogado de los demandantes Bill Fuller y Martin Pinilla, dijo en una declaración a la prensa:

"No creemos que un Comisionado de la Ciudad de Miami deba abusar de su poder para manipular fraudulentamente los mapas de votación del distrito con el único propósito de reclamar la protección de homestead mudándose a una casa que había abandonado para postularse como comisionado en la Pequeña Habana. Todo esto, en vísperas de un veredicto de 63 millones de dólares en su contra".

Y agregó: "En lugar de comentar la recomendación de los tribunales, preferimos esperar una orden final del Juez del Tribunal de Distrito. En cualquier caso, el Comisionado Carollo debe ser considerado responsable de las flagrantes violaciones de los derechos civiles que cometió contra mis clientes".

Carollo fue declarado responsable en junio de 2023 en una demanda civil federal presentada por dos empresarios que lo acusaron de intentar destruir sus negocios como represalia política.

El jurado determinó que Carollo violó los derechos de la Primera Enmienda de los demandantes y les otorgó más de 63 millones de dólares.

Bill Fuller, propietario del restaurante y club Ball and Chain en Little Havana, y su colega empresario Martin Pinilla afirmaron que Carollo utilizó como arma a los departamentos de policía y de cumplimiento de códigos de la ciudad para cerrar varios de sus negocios en Little Havana, porque apoyaban a su oponente político.

En su presentación, Louis dijo que la carga de la prueba recaía sobre Fuller y Pinilla para demostrar que la propiedad en Morris Lane no está exenta.

Carollo testificó que había cambiado su licencia de conducir a la propiedad en abril de 2023 y la dirección está en su tarjeta de identificación de votante que se emitió en abril de 2023, unos meses antes de la sentencia.

Carollo dijo que había estado viviendo en un apartamento antes de que se cambiara el mapa del distrito en 2022 para incluir la casa de Coconut Grove en su distrito, pero dijo que su intención siempre fue vivir permanentemente en la casa.

Louis encontró que Fuller y Pinilla no probaron lo contrario.

"La evidencia objetiva es suficiente para demostrar la intención del Demandado de residir permanentemente en la Propiedad Morris Lane como su hogar", escribió Louis en la presentación. "Por lo tanto, el Tribunal concluye que los Demandantes no cumplieron con su carga de probar que el Demandado abandonó la Propiedad Morris Lane sin intención de regresar o que el Demandado estableció una nueva residencia permanente en otro lugar".

La recomendación de Louis ahora se dirige al juez que supervisa el caso, aunque los abogados de Fuller y Pinilla tienen dos semanas para objetar.

En una declaración durante el fin de semana, Carollo dijo que estaba "encantado" con la recomendación de Louis.

"El comisionado de Miami Joe Carollo y su familia están encantados de que el tribunal federal haya validado su Homestead Constitucional como protección contra los esfuerzos de los empresarios locales por quitarle su única casa", se lee en parte de la declaración. "El tribunal federal rechazó de plano el intento de los demandantes de reescribir excepciones nuevas e infundadas a la Protección de Homestead Constitucional de Florida, la base misma de la garantía de propiedad de vivienda de Florida".

Carollo ha negado haber actuado mal y ha apelado la sentencia de 63,5 millones de dólares.

En noviembre de 2023, un tribunal federal ordenó a la ciudad de Miami embargar el salario del comisionado, pero Carollo está impugnando esa orden.