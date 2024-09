Juez rechaza demanda de empresarios para destituir a comisionado Joe Carollo

Un juez de circuito desestimó el viernes la demanda de dos empresarios de La Pequeña Habana para destituir de su cargo al comisionado de la Ciudad de Miami, Joe Carollo.

Ademas de buscar como cobrar el fallo multimillonario que ganaron en contra de Carollo en una corte federal, los empresarios llevaron su petición para removerlo de su cargo en el gobierno municipal a una corte de circuito.

La demanda fue presentada en junio y el viernes un juez de circuito escuchó a las dos partes antes de tomar una decisión.

Los empresarios Bill Fuller y Martín Pinilla le pidieron al juez Daryl Trawick que ordenara la destitución de Carollo, a quien una corte civil federal halló responsable de intentar destruir los negocios de los empresarios en La Pequeña Habana como represalia por haber apoyado a uno de sus contendientes políticos.

A pesar de la decisión en contra, el abogado de los demandantes, Jeff Gutchess, afirmó que terminarán ganando el caso, citando la "Carta de Derechos de los Ciudadanos de Miami", que establece que todo funcionario o empleado público que, a juicio de un tribunal, haya violado deliberadamente la libertad de expresión de un residente perderá su empleo.

El abogado de la defensa, Angel Cortinas, aseguró que la demanda para que Carollo fuera destituido de su cargo en la Comisión de la ciudad "no tenía validez ninguna".

La demanda se basó en el veredicto del caso que el comisionado perdió contra los empresarios en un tribunal federal.

En su dictamen del viernes, el juez Trawick señaló que Carollo había sido demandado como persona individual y no como funcionario público.

"Por la misma naturaleza del caso por el que el señor Carollo fue declarado culpable como funcionario público, la ciudad también es responsable", sostuvo el abogado Gutchess.

Por su parte, Carollo expresó su satisfacción con la decisión del juez en declaraciones a Telemundo 51.

"La demanda que ellos pusieron en contra de mí fue personal, lo que pasa es que las cosas no han salido como ellos pensaron, ni me van poder quitar la casa con este show que formaron", dijo Carollo, quien no asistió a la audiencia.

Además, el comisionado confía en que van a ganar la apelación que va a escuchar la corte de apelaciones a finales de este año o principios del próximo.