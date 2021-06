Juez dictamina que hotel de Miami Beach puede vender alcohol hasta las 5:00 a.m.

El hotel Clevelander le va ganando a la ciudad de Miami Beach la disputa para vender alcohol hasta las 5:00 a.m. y no hasta las 2:00 a.m. como había establecido una ordenanza de la ciudad.

Un juez del sur de Florida dictaminó que el Clevelander en South Beach podrá vender alcohol hasta las 5 a.m.

El icónico hotel presentó una demanda luego de que la ciudad de Miami Beach votara para establecer el límite hasta las 2 a.m. en el distrito del entretenimiento de la ciudad.

La medida, según el alcalde Dan Gelber, ayudaría a tomar medidas enérgicas contra lo que ha llamado desorden y crimen, en el denominado distrito del entretenimiento en Miami Beach.

“Esta pequeña parte de nuestra ciudad se ha convertido en un imán para el desorden y el crimen, en parte, debido al tipo de ambiente de solo entretenimiento, ambiente de fiesta. Entonces, la forma en que pensamos disminuir eso es retroceder las horas de licor ”, había señalado el alcalde Dan Gelber.

Ya el pasado 8 de junio una juez del circuito de Miami-Dade dictaminó que la ciudad necesita la aprobación de cinco de los siete comisionados para hacer ese cambio porque esencialmente es un problema de zonificación y solo cuatro comisionados aprobaron el cambio de la ordenanza que había establecido el horario hasta las 2:00 a.m. como una medida para mejorar la seguridad en la zona.

La ciudad de Miami Beach ya presentó su apelación, por lo que la batalla continuará a nivel de la corte de apelaciones. Sin embargo, por ahora, Clevelander puede seguir vendiendo alcohol hasta las 5 a.m. luego de cancelar una fianza.